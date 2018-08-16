Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Венесуэла не обращалась за помощью в расследовании покушения на Мадуро - Госдеп ...
Эрдоган собрался остановить Россию в Идлибе
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за...
Яков Кедми: Не важно, из-за чего санкции США - ответ должен быть очень болезненн...
Главная / В России

Украинские диверсанты планируют отравить воду на Донбассе радиоактивными отходами

16 августа 2018, 15:09  •  97 • В России

Хакерская группировка «Киберберкут» сообщила о планах сил специальных операций ВСУ устроить экологическую катастрофу на Донбассе. По этой информации группа украинских военнослужащих, курируемая американскими наемниками, попытается отравить радиоактивными отходами канал «Северский Донец - Донбасс» - именно отсюда забирает воду непризнанная Донецкая республика.

- Есть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под «чужим флагом» и расстрелом мирных жителей в Ираке, - говорится в сообщении «Киберберкута».

Спецназовцы из Бердичева уже получили контейнер с радиоактивными отходами, утверждают хакеры. Источником ядовитых веществ стал закрытый могильник «Вакуленчук» в Житомирской области.

А обвинить во всем Киев постарается власти ДНР.

- После заражения воды, скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России, - пишет «Киберберкут».

Кстати, подготовка к информационной войне уже началась. Например, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт обвинила Россию в затоплении угольной шахты, где в советские времена проводились ядерные испытания. Шахта эта как раз находится в районе канала «Северский Донец - Донбасс» и может быть использована для возложения ответственности за ЧП на непризнанные республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 15:09
Украинские диверсанты планируют отравить воду на Донбассе радиоактивными отходами
15 августа 2018, 16:24
Новый дом Каспийской флотилии: Сергей Шойгу проверил строительство военно-морской базы в Дагестане
15 августа 2018, 22:54
Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии

15 августа 2018, 16:24
А зачем нам этот Сенцов?
16 августа 2018, 15:09
Доктор Лиза из Архангельска
15 августа 2018, 03:24
У Трампа «Зверь» толще, а у Путина «Аурус» длиннее: На чем ездят и летают президенты России и США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяс...
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 августа 2018, 00:24
Как Шарий пообщался с Героем Украины
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
12 августа 2018, 16:54
Кто в августе 41-го смог бомбить центр нацистского Берлина
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.