Хакерская группировка «Киберберкут» сообщила о планах сил специальных операций ВСУ устроить экологическую катастрофу на Донбассе. По этой информации группа украинских военнослужащих, курируемая американскими наемниками, попытается отравить радиоактивными отходами канал «Северский Донец - Донбасс» - именно отсюда забирает воду непризнанная Донецкая республика.

- Есть основания полагать, что куратором этой операции является Эрик Принс, бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под «чужим флагом» и расстрелом мирных жителей в Ираке, - говорится в сообщении «Киберберкута».

Спецназовцы из Бердичева уже получили контейнер с радиоактивными отходами, утверждают хакеры. Источником ядовитых веществ стал закрытый могильник «Вакуленчук» в Житомирской области.

А обвинить во всем Киев постарается власти ДНР.

- После заражения воды, скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России, - пишет «Киберберкут».

Кстати, подготовка к информационной войне уже началась. Например, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт обвинила Россию в затоплении угольной шахты, где в советские времена проводились ядерные испытания. Шахта эта как раз находится в районе канала «Северский Донец - Донбасс» и может быть использована для возложения ответственности за ЧП на непризнанные республики.