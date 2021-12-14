Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угроз...
Главная / Политика

Украинские дипломаты за деньги помогают нелегалам пробраться в ЕС - Захарова

14 декабря 2021, 17:50  •  156 • Политика
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Мигранты с Ближнего Востока могут приобрести жовто-блакитные паспорта за $20 тысяч и с рабочей визой отправляться в Европу
Украинские чиновники продают гражданство Незалежной нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, после чего те получают рабочую визу Евросоюза в упрощенном порядке. Об этом написала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала законопроект, который президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно инициативе экс-комика, гражданин соборной не может иметь одновременно и паспорт РФ. Зато документом разрешается двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
"Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", – написала Захарова в телеграм-канале.
По ее данным, дипломаты Незалежной в посольстве Ливана за €3 тыс оформляют сирийцам, которые хотят перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу. Захарова задается вопросом, ведомо ли это западным кураторам киевского режима.
"Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 тыс оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", – указала представитель Смоленской площади.
Дипломат отметила, что в законопроект, представленный в Раду, предполагает предоставления гражданства в упрощенной форме тем иностранцам, которые принимают участие в боевых действиях в зоне конфликта Донбассе, включая россиян, т.е. обеспечивают нацбезопасность Незалежной.
"Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", – подытожила Захарова.
Напомним, 2 декабря Зеленский внес в парламент законопроект, позволяющий получить жовто-блакитный паспорт представителями украинской диаспоры. Однако самую большую по численности, которая проживает в России, ожидают неприятности. Документом вводятся крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, которые приняли гражданство РФ. Прежде всего нововведения могут затронуть жителей Крыма, ДНР и ЛНР, сообщали "Известия".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



156
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат
14 декабря 2021, 12:00
"Будете смеяться": Экс-военный прокурор Украины назвал единственный шанс "закончить войну с Россией"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.