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Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
06 июня 2020, 19:55 • 70 • Украина
В будущем Украина отвоюет Крым и Донбасс, а также добьется от РФ выплат компенсаций.
Об этом в совместной статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишут два киевских дипломата – экс-посол Украины в Кувейте Владимир Толкач и бывший временный поверенный в Боснии и Герцоговине Владимир Цыбульник.
«Все мы уверены, что Украина в конце концов освободит от российской оккупации Крым с Севастополем и даст достойный отпор агрессии РФ в Донбассе. Москва будет вынуждена не только компенсировать наши потери от военной агрессии и разрушенное, разворованное, вывезенное, порезанное на лом за времена оккупации, но и возместить то, что мы будем тратить на восстановление мирной жизни. Потому что агрессор должен быть наказан!», – пишут авторы.
Они предлагают воспользоваться «поучительным» опытом Кувейта, который сумел добить от Ирака компенсации за вторжение 1990 года, но при этом делают оговорку.
«Хотя опыт Кувейта для Украины и полезен, однако дорожной картой стать не может. Ведь Россия, к сожалению, остается постоянным членом СБ ООН и способна заблокировать любое ее решение. Но при поддержке коалиции заинтересованных пострадавших можно вынести вопрос компенсационных выплат на уровень Генеральной ассамблеи ООН», – считают киевские дипломаты.
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