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Главная / Украина

Украинские дипломаты посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков

07 декабря 2018, 21:55  •  68 • Украина
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинские консулы посетили в СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина» семерых моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы России.
 
РИА Новости
 

Как сообщает УНИАН, Погорельцев заявил, что Киев «принимает системные меры по защите прав» украинских моряков. 

«Благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские консулы провели встречу с тремя моряками.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.

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