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Украинские деятели должны отвечать за войну в Донбассе: СК возбудил уголовные дела

20 февраля 2022, 17:40  •  214 • Политика
Следственный комитет намерен установить виновных в войне на территории Донбасса. За разрушение зданий, гибель и ранения людей должны отвечать украинские деятели. Стало известно о возбуждении уголовных дел.
СК России ведёт работу по установлению украинских должностных лиц, которые имеют отношение к применению запрещённых средств и методов войны в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Следствием установлено, что 20 февраля бойцы ВСУ устроили массированные обстрелы нескольких посёлков в ДНР и ЛНР, применяя гранатомёты и тяжёлое вооружение. 67-летний мирный житель получил осколочные ранения, когда ночью вёлся артобстрел в Донецке. Около пяти утра по селу Пионерскому в Луганской Народной Республике велась массированная артиллерийская атака. Погибли два мирных жителя, разрушены пять домов.
Военнослужащие украинской армии хотели убить или причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу людей, которые живут на юго-востоке Украины, рассказали в ведомстве. Там считают, что силовики Незалежной нарушили ряд важных договорённостей.
"Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применении оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", - сообщила пресс-служба СК России.
Ведомством возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 356 УК России ("Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России").

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