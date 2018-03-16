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Украинские депутаты сошлись в рукопашной из-за поправок в законе

16 марта 2018, 02:54  •  87 • В мире
Нардепы сцепились после программы в коридоре украинского телеканала.
Украинские депутаты Вадим Ивченко от партии "Батькивщина" и Алексей Гончаренко, представляющий фракцию "Блок Петра Порошенко", устроили потасовку возле студии украинского телеканала.
Они сцепились друг с другом в коридоре после эфира.
Причиной схватки стало несогласие позиций депутатов по отмене "поправок Лозового".
Как заявил нардеп Антон Геращенко, он наблюдал за конфликтом в коридоре, а после вызвал полицию.
Ранее сообщалось, что Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" из Уголовного процессуального кодекса Украины.
В Незалежной так называемые поправки народного депутата Украины от Радикальной партии Андрея Лозового к Уголовному кодексу вступают в силу с 15 марта.
По оценкам юристов, из-за этих поправок работа следствия и судов окажется парализованной. Без разрешения судьи даже похоронить умершего дома человека будет невозможно.

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