|
Украинские депутаты призывали Лукашенко навести порядок в Раде
23 сентября 2021, 19:30 • 189 • Политика
На Украине приняли скандальный документ об деолигархизации
Депутаты Верховной рады на сегодняшнем заседании бурно, шумно и весело приняли закон об олигархах. В какой-то момент в зале начали скандировать "Диктатура!" и "Лукашенко!". Соответствующие видеоролики заполонили соцсети.
На кадрах можно увидеть, как представители фракции "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко, Ирина Геращенко и Николай Княжицкий попытались протестовать против того, что парламент не стал рассматривать поданные поправки к документу.
Соратники "шоколадного короля" Всея Незалежной подошли к креслу первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, представляющего пропрезидентскую фракцию "Слуга народа", и начали кричать "Лукашенко!"
"Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко", – со смехом заметил Стефанчук.
Сам изгнанный ранее из "Слуг народа" нардеп Евгений Шевченко не преминул возможностью отреагировать на данный эпизод в своем телеграм-канале.
"Депутаты зовут президента Лукашенко навести порядок в зале. Видать без Батька на Украине никак не обойтись. Придется снова к нему в гости съездить", – с сарказмом написал Шевченко.
Кстати, на "зов" украинцев также обратили внимание и в Минске.
Отметим, Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов на политическую и экономическую жизнь соборной. За документ проголосовали 279 нардепов.
Как сообщает УНИАН, парламентарии рассмотрели всего лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Закон, в частности, определяет, кто именно является в Незалежной олигархом. Кроме того, у него есть срок "годности" – 10 лет со дня его введения в действие.
Лидер нации Владимир Зеленский уже поблагодарил Раду за принятие документа и выразил надежду, что теперь страна получила исторический шанс "на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".
Подпишитесь на нас
189
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2021, 08:50
|
23 сентября 2021, 02:05
|
20 сентября 2021, 11:45
|
18 сентября 2021, 21:15
|
18 сентября 2021, 00:10
|
18 сентября 2021, 02:00
|
20 сентября 2021, 03:30