Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

Украинские депутаты призывали Лукашенко навести порядок в Раде

23 сентября 2021, 19:30  •  189 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине приняли скандальный документ об деолигархизации
Депутаты Верховной рады на сегодняшнем заседании бурно, шумно и весело приняли закон об олигархах. В какой-то момент в зале начали скандировать "Диктатура!" и "Лукашенко!". Соответствующие видеоролики заполонили соцсети.
На кадрах можно увидеть, как представители фракции "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко, Ирина Геращенко и Николай Княжицкий попытались протестовать против того, что парламент не стал рассматривать поданные поправки к документу.
Соратники "шоколадного короля" Всея Незалежной подошли к креслу первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, представляющего пропрезидентскую фракцию "Слуга народа", и начали кричать "Лукашенко!"
"Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко", – со смехом заметил Стефанчук.
Сам изгнанный ранее из "Слуг народа" нардеп Евгений Шевченко не преминул возможностью отреагировать на данный эпизод в своем телеграм-канале.
"Депутаты зовут президента Лукашенко навести порядок в зале. Видать без Батька на Украине никак не обойтись. Придется снова к нему в гости съездить", – с сарказмом написал Шевченко.
Кстати, на "зов" украинцев также обратили внимание и в Минске.

Отметим, Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов на политическую и экономическую жизнь соборной. За документ проголосовали 279 нардепов.
Как сообщает УНИАН, парламентарии рассмотрели всего лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Закон, в частности, определяет, кто именно является в Незалежной олигархом. Кроме того, у него есть срок "годности" – 10 лет со дня его введения в действие.
Лидер нации Владимир Зеленский уже поблагодарил Раду за принятие документа и выразил надежду, что теперь страна получила исторический шанс "на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





189
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 15:50
Оскорбленные российские делегаты отказались от очного участия в сессии ПАСЕ – СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" чер...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.