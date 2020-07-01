Украинские депутаты намерены помешать переизбранию Лукашенко

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В местном парламенте против батьки создано целое объединение, которое приведет белорусов к демократии

В Верховной Раде Украины создано межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", об этом в "Фейсбуке" сообщил депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, участвовать в работе организации намерены представители "ЕС", а также "Голоса", депутатской группы "За будущее" и внефракционные парламентарии.

Скандальный своими выходками в стенах Европарламента украинец отметил, что назначенные на август этого года выборы президента соседней страны уже привели к "масштабным репрессиям" против оппозиционных кандидатов на высший пост Республики, общественных деятелей, блогеров, а также "обычных" граждан.

Делается это для того, чтоб сфальсифицировать результаты выборов и опять "переизбрать" Лукашенко, считает пан Гончаренко.

А вот созданное на родине майданов объединение поможет белорусам "создать демократическое, свободное и действительно независимое государство", убежден депутат Рады.

На протяжении последних недель власти Белоруссии задержали или арестовали целый ряд политиков, в том числе напрямую связанных с выборным процессом. Так, под уголовную статью попал самый главным оппонент бацьки экс-банкир Виктор Бабарико. Также ведется расследование возможной незаконной деятельности дипломата Валерия Цепкало.

Ранее в июне Александр Григорьевич объявил о предотвращении в стране планов по майдану. Он заявил, что кукловоды дестабилизации ситуации в Республике находятся за пределами страны.

