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Украинские депутаты использовали карту без Крыма

21 ноября 2018, 09:39  •  104 • Политика
Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым.
Отмечается, что сами депутаты, присутствующие на мероприятии и участвующие в дискуссии, не обратили на данный факт внимания. Совещание ни разу не прервалось.
Примечательно то, что сама трансляция велась сразу на нескольких украинских телеканалах.
Напомним, буквально пару недель назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины собрался выехать с проверкой телеканала NewsOne. Последний, отметим, также показывал в прямом эфире карту страны без Крыма.
По данным совета, в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона «О телевидении» и «Об информации».
Летом, кстати, агентство Bloomberg тоже публиковало сомнительную «географическую карту» с якобы «ничейным Крымским полуостровом». По крайней мере, Крым был отмечен нейтральным цветом.

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