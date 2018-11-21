Украинские депутаты использовали карту без Крыма

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым.

Отмечается, что сами д епутаты, присутствующие на мероприятии и участвующие в дискуссии, не обратили на данный факт внимания. Совещание ни разу не прервалось.

Примечательно то, что сама трансляция велась сразу на нескольких украински х телеканалах.

Напомним, буквально пару недель назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины собрался выехать с проверкой телеканала NewsOne. Последний, отметим, также показывал в прямом эфире карту страны без Крыма.

По данным совета, в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона « О телевидении» и « Об информации».