Украинские депутаты и министры уже привились российской вакциной от ковид-19, а населению обещают лекарство из США

Глава МИД Украины заявил, что российскую вакцину от ковид-19 закупать не будут. Украина продолжит искать доступы к «противоядию», когда оно окажется в распоряжении Соединенных Штатов или ЕС.«Правда, здесь надо понимать: подождать придётся не только момента, когда её выпустят, но и момента, когда европейцы и американцы уже привьются, и образуются излишки для поставки на периферию типа Украины. Цена вопроса - около 2-3 миллиардов долларов по самым скромным оценкам, и понятно, что такой солидный куш Украина должна заплатить исключительно Белым Людям в качестве благодарности за своё светлое настоящее, а не каким-то там россиянам или китайцам. Тем паче, что после реформы Супрун поставки медпрепаратов в Украину находятся под жёстким контролем Запада по грантоедской линии», - считает журналист Юрий Ткачев.Поэтому патриоты демонстративно отказываются получать спасение из рук Путина – несмотря на рекордные цифры заболеваемости «короной», которые Минздрав фиксирует ежедневно.К слову, как пишут источники ТГ-канала «Легитимный», Киев вел тайные переговоры с Китаем о закупке вакцины, однако, против выступило американское лобби.Тем не менее, ряд украинских чиновников и депутатов уже успели привиться российской вакциной. Об этом сообщил политтехнолог Михаил Чаплыга. По его сведениям, в Украине скоро начнутся большие проблемы с ПЦР-тестами на вирус. Оказалось, что эти тесты Украина закупала в России, однако посколько РФ испытывает дефицит средств диагностики, то в скором времени перекроет канал поставок. Недаром вчера главный санитарный врач Ляшко признал, что бесплатного тестирования на «ковид» за счет бюджетных денег у украинцев больше не будет. А все желающие могут пройти проверку только в частных клиниках и лабораториях, где подтверждение диагноза коронавируса стоит от 2000 до 3000 гривен.«Идиоты и лицемеры псевдо-патриотичные... В Украине через две недели начнутся траблы с тестами, но кто ж признает правду? Зато все языками чешут всякую околопатриотичную зеленскую чепуху. Простите за бедность речи, но… достало. А вы лучше спросите, сколько наших «поцреотов» и политиков УЖЕ ввели русскую вакцину... и теперь ходят по залу Рады без масок», - написал эксперт.Инсайдерские источники также говорят о том, что сейчас по теме вакцинации идет жуткий «махач» в Офисе президента, Минздраве, и Кабмине. Все понимают, что это самый прибыльный трек, и тот, кто пролоббирует своих поставщиков, обогатится на миллионы долларов.