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Украинские демоны призвали к этническим чисткам и убийствам сограждан

17 января 2018, 22:54  •  316 • Украина
На днях польский историк и публицист, ксёндз Тадеуш Исакович-Залеский предупредил поляков, что украинские демоны пробудились и не нужно бояться говорить об этом вслух, опасаясь за качество отношений Киева и Варшавы: бандеровщина сама не рассосётся, «всё больше украинцев считает Бандеру героем, а бандеровщину – своей традицией».
Но Европа старается не замечать, как по Украине маршируют бандеровцы, скандируя нацистские речёвки. Европейцы отворачиваются, а украинские демоны растут и крепнут. США, в свою очередь, подсовывают восточноевропейским странам идею пожертвовать историей ради безопасности. В качестве угрозы европейцам указано на Россию, а с бандеровцами предлагается найти общий язык с целью совместного противостояния «российской агрессии».
Эти нехитрые манипуляции с европейским общественным мнением позволяют американцам добиться желаемого: на Украине в тепличных условиях под знамёнами национализма выращивается государство-экстремист, нацеленное на войну не только с Россией, но и с Европой. Украинские демоны уже открыто говорят о насилии.
Бывший советник главы СБУ, член политсовета партии «Свобода» галичанин Юрий Михальчишин опубликовал на портале ZiK «оперативно-тактические задачи украинского национализма на 2018 год». Одна из них звучит так: «Перестать притворно стыдиться этноцентризма, пассионарности, нетолерантности, неполиткорректности, склонности к структурированному насилию». А вторая содержит призыв рекламировать этнические чистки как способ получить «правильную» власть: «Декларировать везде и всюду, что этнические чистки, а не бумажные люстрации – оптимальный инструмент будущего очищения органов власти и управления». Кроме того, «свободовец» предлагает «пропагандировать тотальное уничтожение кремлёвских вурдалаков и упырей, местных предателей и пятиколонников, их добровольных помощников и пособников вместо «примирения» с предателями Родины и врагами украинского народа». Михальчишин советует также готовиться развёртыванию «массовой народной войны» (если вдруг на Украину кто-то нападёт).
Национал-радикал даёт рекомендации, как подавить протесты меньшинств, если они вдруг возникнут: «Быть готовыми остановить гипотетическую «польскую весну» во Львове или «венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «русская весна» в Харькове». В этом месте Михальчишин, призывающий к убийствам и репрессиям, побоялся написать: «…и Одессы». Покривил душой: всем ведь отлично известно, что именно националисты и их пособники жгли одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Польский ксёндз Тадеуш Исакович-Залеский отмечал: пока что украинские демоны «не нападают с вилами и топорами» на поляков, но это не за горами – и полякам достанется, и венграм, и всем тем, кого на Украине признают врагом или пособником врагов.
Националисты на Украине совершенно перестали опасаться преследований и сегодня говорят о насилии открыто, не оглядываясь ни на Европу, ни на ООН и ОБСЕ, ни н правозащитников вроде Human Rights Watch или Amnesty International. Так, командир Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» галичанин Андрей Стемпицкий (организация запрещена в России. – Ред.) призвал к расправам с «сепаратистами» без судов.
«Самый действенный вариант, который я предлагаю, – если известно о сепарах или о пророссийской сволочи, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы. Местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной полиции. Эти уроды несут опасность всем нам… Да, я призываю к насилию и нетерпимости…» – написал он на своей странице в Facebook. «Местные отделения самообороны» – это те самые «фрайкоры», о которых в 2017 году после Дня Победы заводил речь градоначальник Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов, Боря-вешатель, прославившийся рецептом победы: «Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом». Теперь пришло время других деклараций – «вешать».
Украинское государство ни в чём не препятствует демонам, с каждым днём они набирают силу. «Правый сектор», как и боевые подразделения «Свободы», хорошо вооружены и заточены на насилие по отношению к согражданам. Теперь они готовы и к этническим чисткам – «зачищать» собираются не только русских в Донбассе, но и венгров в Закарпатье, и поляков на Галичине.
Соб. корр. ФСК

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