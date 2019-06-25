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Украинские делегаты в "агонии"? ПАСЕ проголосовала за возвращение России

25 июня 2019, 04:54  •  58 • Политика
ПАСЕ, согласно итогам голосования, одобрила изменения в регламенте, открывающие дорогу к возвращению делегации России. Ранее сообщалось, что делегация РФ прибыла в Страсбург. На этом фоне украинские парламентарии уже отличились абсурдными заявлениями. Журналистка Ольга Скабеева сравнила речь нардепа Борислава Березы с "агонией".

Большинством голосов

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие дорогу к возвращению делегации РФ. Согласно итогам голосования после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер, 118 делегатов поддержали возвращение России, против выступило 62 представителя, воздержалось – 10.
Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса, уточняет "Интерфакс".
"Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий", - звучит текст поправки в регламент, позволяющий России вернуться в ПАСЕ.
Вместе с тем, учтоняет РИА Новости, в резолюции остались положения, касающиеся возможности опротестовать полномочия делегации.
Напомним, что представления своего голоса в ПАСЕ наша страна была лишена в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С 2017-го года Москва не платит взнос в Совет Европы, а также выдвигает требование изменить регламент ПАСЕ, добавив в него запрет лишать национальные делегации голоса.
Ранее в понедельник, 24 июня, член делегации, сенатор Сергей Калашников сообщил, что российские представители уже прибыли в Страсбург. Еще до голосования он отмечал, что в случае принятия антидискриминационной резолюции, делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ, передает РИА Новости. Таким образом, делегаты уже во вторник будут участвовать в июньской сессии.

Британия по-своему увидела плюсы

В Великобритании ранее своеобразно отметили преимущество возвращения России в ПАСЕ. Свою позицию высказала пока еще действующий премьер королевства Тереза Мэй.
По ее словам, членство России в Совете Европы - это один доступных методов привлечения ее к ответственности за нарушение прав человека, передает Nation News. Ее выступление в палате представителей транслировалось на сайте органа.
Она отметила, что в Совете Европы существуют разногласия по поводу членства России в организации. При этом, подчеркнула Мэй, Лондон якобы никогда не признает присоединения Крыма к России.

Стоп русофобии

Абсолютно противоположного мнения придерживается сербская сторона. Во всеуслышание на заседании 24 июня в ПАСЕ точку зрения Белграда представил политик Александр Шешель.
В ходе своего выступления на русском языке он отметил, что "врагом Европы и мира является фашизм", в то время как "Россия уже один раз спасла нас от фашизма".
Он указал, что ПАСЕ, лишив голоса государство-члена организации, в последнее пятилетие принимала "недемократические" решения. Шешель отметил, что Москве собираются вернуть права в ПАСЕ "только из-за нехватки финансов", а не ради диалога или "заботы о гражданах России".
Однако не эти слова, а слова о Крыме вызвали бурную реакцию в зале заседаний. Сербский политик заявил, напоминая о трагическом примере Одессы, что "крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие".
После этих слов в зале раздался крик со стороны украинского депутата Алексея Гончаренко, который ранее уже "засветился" в ПАСЕ в перчатках. Украинец на этот раз грубо перебил спикера и стал неистово кричать на весь зал.
В ответ он получил замечание, а сербу дали возможность продолжить свою речь.

Украинская реакция

Помимо этого, странные выходки украинцев в ПАСЕ не закончились. Так, глава украинской делегации Владимир Арьев еще до голосования объявил, что Украина выйдет из ПАСЕ, если РФ вернется.
"Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня", - многозначительно написал он в ПАСЕ.
Сами украинские политики, прибывшие в составе делегации, действительно ведут себя взбудоражено. Так, нардеп Борислав Береза в понедельник ворвался в прямой эфир российской ведущей Ольги Скабеевой. Активно жестикулируя, он что-то пытался высказать ей.
Это продолжалось до тех пор, пока журналистка не отошла в сторону от представителя украинской делегации.
"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс", — прокомментировала Скабеева поведение депутата.

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