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Украинские делегаты сорвали "новогоднее" перемирие с Донбассом ещё в зале переговоров

19 декабря 2018, 20:24  •  157 • В мире
Представители Киева демонстративно покинули зал переговоров по "новогоднему" перемирию, которое планировалось заключить с 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР.
Украинские делегаты демонстративно покинули зал переговоров при обсуждении перемирия, которое планировалось с 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.
В сообщении ведомства сказано, что заседанию предшествовали длительные двусторонние консультации.
Но уже во время встречи представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия, говорится на официальном сайте народной республики.
Отмечается, что возможные меры для продолжения заседания сейчас предпринимает координатор от СММ ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что представители республик Донбасса предложили Киеву объявить перемирие с 22 декабря.
Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявлял, что украинские представители "пытаются сломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов — очередное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря и дополнительные меры по обеспечению такой приверженности".

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