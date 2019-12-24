Украинские декоммунизаторы споткнулись о «Родину-мать» в Киеве

Декоммуннизаторы и десоветизаторы на Украине дошли до тупика, описанного формулой: «Видит око, руки чешутся, а зуб неймет», и в бессилии заламывают верхние конечности друг другу. Каждый, кто приезжал и приезжает в Киев, на поезде из Москвы, не мог не видеть гигантский памятник на правом берегу Днепра – статую «Родина-мать». Которая видна сразу за не менее знаменитым мостом Патона. Гигантская статуя (высота памятника 102 метра) держит в правой руке меч, а в левой щит с гербом Советского Союза на нем. Именно этот щит, а вернее, герб, уже 5 лет является тем самым «виноградом», на который, подобно лисе из басни Лафонтена, щелкают зубами украинские радикальные националисты. Но ничего поделать не могут. Во-первых, высоко и небезопасно. А, во-вторых, как оказалось, демонтаж щита (или даже герба с щита) может вызвать негативные последствия для всей статуи.

Это пришлось признать новому директору Украинского института национальной памяти Антону Дробовичу, который сменил скандально известного предшественника, радикального националиста и русофоба «в степени n» Владимира Вятровича.

- Это дорогое решение, и оно связано с инженерными сложностями, - объяснил Дробович. - Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. Нужны непростые расчеты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из ее элементов.

Задача действительно сложная. Если учесть, что длина меча, который весит 9 тонн, 16 метров, а щит весом 13 тонн имеет линейные размеры 13 х 8 метров. Кстати, меч первоначально должен был иметь длину 28 метров, но его укоротили на 12 метров именно для того, чтобы сбалансировать статую общим весом 450 тонн. Логично было бы укоротить меч и дальше, но тогда «Родина-мать» будет держать в руке не меч, а, в лучшем случае, кинжал или длинный нож. Все остальные варианты сохранить идеальную балансировку статуи сложнее на порядок, если не больше.

Как пояснил все тот же Дробович, к решению задачи привлекались специалисты Института электросварки имени академика Патона (что от него осталось в Киеве к настоящему времени), и они выдали на-гора очень сложное инженерное решение, которое пока невозможно осуществить. Дробович объявил, что «конструкции и приспособления», которыми придется нагрузить памятник, могут «перевесить «Родину-мать». Если учесть, что украинские декоммунизаторы умудряются калечиться даже при демонтаже обычных памятников Ленину, трудно себе представить, какие сложности могут возникнуть при демонтаже герба СССР.

Однако радикалы не унимаются. Все тот же Дробович объявил, что в следующем году возглавляемый им Институт национальной памяти будет просить у Минкультуры, молодежи и спорта Украины необходимое для демонтажа финансирование, а также намерен предложить киевлянам демонтировать оскорбляющий укрорадикалов герб за счет выплачиваемых киевлянами налогов.

Не исключено, правда, что начнут с менее сложного проекта. С декоммунизации знаменитого на весь мир моста Патона через Днепр – уникального памятника инженерного искусства, первого в мире цельносварного автодорожного моста. На его перилах до сих пор остались звезды, серпы и молоты и прочая советская символика. Которые Дробович намерен демонтировать в ближайшее время. Впрочем, этот памятник архитектуры может декоммунизироваться естественным путем и без участия украинских радикалов. Его сейчас признали аварийным из-за проседания пролетов, и власти ограничили движение автотранспорта по нему. Что касается звезд на ограде, то они отлетают от конструкции уже сами.

Но инженеры Института электросварки, который проектировал и строил их руководитель и основатель этого самого учреждения, заняты сейчас гораздо более насущными делами – рассчитывают варианты демонтажа советского герба с памятника, ставшего настоящим символом столицы Украины. Правда, не нынешней, а той, которая исчезла.

А в этой не успокоятся. Даже если не удастся снять герб, то его, как минимум, закроют каким-нибудь портретом Бандеры. А вот с мостом так не получится. Мост декоммунизируется по полной. Как в песне. До основания. И без всяких «а затем»…