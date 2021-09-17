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Украинские чиновники замаскировали дыру в потолке государственным флагом

17 сентября 2021, 20:30  •  146 • Политика
Фото: Markiian Lyseikoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Сограждане усмотрели в таком действии надругательство над символом Незалежной
В Николаевской районной госадминистрации чиновники замаскировали дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания флагом Украины. Об этом сообщил местный журналист Олег Деренюга в своем "Фейсбуке", прицепив к посту компрометирующий снимок.
"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем..." – написал он.
Пользователи сети не стали бросать громы и молнии в адрес николаевских чиновников, в отличие от увиденных снимков украинских спортсменов, стоящих в обнимку с россиянами под государственными символами. Сограждане в комментариях обратили внимание на то, что в таком убитом состоянии находятся многие административные здания провинций Незалежной (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом:)", "Администрации всегда были бедными, только там где была коррупция было все на уровне...", "Какой хозяин, такой и кабинет".
Некоторые возмутились над подобным обращением с жовто-блакитным стягом:
"Превзошли "потемкинские деревни". По-моему автор этой идеи тянет на админштраф?!", "какой админштраф, тут статья за надругательство над символикой, как минимум".
На днях депутат Черноморского горсовета изобразила танец из балета "Лебединое озеро" сразу после аппаратного совещания прямо в зале заседаний. Чиновница вышла к коллегам в балетной пачке и попыталась показать умирающего лебедя.

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