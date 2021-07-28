Украинские чиновники выложили ролик с нацистским приветствием: "Ау, Меркель!"

В Сети не поскупились на призывы к канцлеру ФРГ. Ангелу Меркель просят, чтобы она повлияла на внутреннюю политику на Украине.

Администрация Лисичанска выложила в открытый доступ ролик, где запечатлён мужчина, вскидывающий руку в нацистском приветствии.

Молодой человек в вышиванке со стилизованными свастиками после возложения цветов к памятнику демонстративно вскинул руку вверх, сообщает "Новороссия". Видео было снято в подконтрольном Украине Лисичанске.

В Сети призвали Германию обратить внимание на этот поступок.

"На видео тот самый фашизм, которого якобы нет на Украине. Военно-гражданская администрация города Лисичанска публикует в Facebook видеоролик с зигующими отморозками. Ау, госпожа Меркель, расскажите господину Зеленскому, как в Европе и Германии, в частности, относятся к таким вот уродам", - гневно отметил автор Телеграм-канала "Swiss Vatnik".