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Украинские чиновники выложили ролик с нацистским приветствием: "Ау, Меркель!"

28 июля 2021, 02:15  •  41 • В мире
В Сети не поскупились на призывы к канцлеру ФРГ. Ангелу Меркель просят, чтобы она повлияла на внутреннюю политику на Украине.
Администрация Лисичанска выложила в открытый доступ ролик, где запечатлён мужчина, вскидывающий руку в нацистском приветствии.
Молодой человек в вышиванке со стилизованными свастиками после возложения цветов к памятнику демонстративно вскинул руку вверх, сообщает "Новороссия". Видео было снято в подконтрольном Украине Лисичанске.
В Сети призвали Германию обратить внимание на этот поступок.
"На видео тот самый фашизм, которого якобы нет на Украине. Военно-гражданская администрация города Лисичанска публикует в Facebook видеоролик с зигующими отморозками. Ау, госпожа Меркель, расскажите господину Зеленскому, как в Европе и Германии, в частности, относятся к таким вот уродам", - гневно отметил автор Телеграм-канала "Swiss Vatnik".

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