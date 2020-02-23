Украинские «бумеранги»: обвиненные в заказных протестах «вирусологи в спортивных костюмах» выступили с ответом

Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которым местные жители устроили не просто «теплый», а самый настоящий «горячий прием», закидав автобусы, в том числе, с женщинами и детьми, камнями и палками, а также обещаниями сжечь базу-карантин вместе с потенциальными носителями коронавируса, еще долго будут аукаться и всей Украине, и украинским властям. И – особо президенту Украину Зеленскому.

Ситуация еще более усугубилась из-за выбранной им и остальными представителями власти линии поведения во всей этой истории. Мол, украинцы сами по себе тут ни при чем и к попытке погрома эти гостеприимные люди не имеют никакого отношения. К слову, первый некогда президент независимой Украины Леонид Кравчук, обуреваемый старческими немощами, тоже высказался в этом же духе. Но возложил ответственность за поведение своих сограждан на общемировые процессы.

Версия с "рукой Кремля" не прокатилаФото: REUTERS

- Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен…, - абсолютно растерянно прокомментировал Кравчук поступки сограждан в программе «60 минут» на российском ТВ и попробовал найти виновных. - Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

Однополые браки – вот в чем причина! Хотя на Украине их вроде бы пока еще не регистрируют. Правда, пока. Но главная линия защиты понятна – украинцы не виноваты. Ни в чем.

Эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев ждал «теплый прием»Фото: REUTERS

Зеленский на этом пути пошел еще дальше, обеляя своих соотечественников.

- Фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. И это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли, - обратился к нации Зеленский, поставив клеймо на протестовавших и постаравшись утвердить всех во мнении, что это были не местные, а привезенные из других мест за деньги «титушки», - параллельно подарив нации новый мем про «вирусоловгов в спортивных костюмах», очевидно по аналогии с мемом советских времен про «искусствоведов в штатском». И пообещал, что поведение отдельных людей не должно «стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину, как бы этого ни хотелось нашим врагам».

Местные жители грозили сжечь санаторийФото: REUTERS

Точка. Враги Украины за деньги привезли «титушек», и именно такие люди являются и противниками протаскиваемой Зеленским земельной реформы, а раньше эти «вирусологи» были среди «ватников» - противников Майдана. Безошибочная логическая цепочка, как основа для окончательного диагноза. Вот только не тем, на кого грешит Зеленский, а самому Зеленскому и Украине.

Потому что публично пригвожденные к позорному столбу «титушки» обиделись и, благо современные средства коммуникации позволяют, записали свое ответное обращение к Зеленскому и разместили его в Ютубе.

И тут выяснилось, что они – никакие не завезенные непонятно кем неизвестно откуда, а самые что ни на есть местные.

- «Мы жители Новых Санжар. Сами тут родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте (где собирались протестующие – прим. авт.) пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь, - рассказал один из парней, назвавшийся Максимом Гордиенко. Опаньки, так он, оказывается, верный сторонник «Революции гидности», как называют на Украине произошедший в Киеве 6 лет назад госпереворот. И в АТО ходил воевать на Донбассе за Украину. Просто эталон свидомого патриота. И местный еще. Как и остальные.

Митинг в Новых Санжарах.

- Я с Новых Санжар и ногой не был в Кропивницком (откуда, как заявили в соцсетях их привезли в Новые Санжары – прим. авт.),- заявил второй парень, Дмитро Зозуля, которого уже поименовали другие патриоты «Ивановым». Третий подтвердил, что они все из Новых Санжар, а в то место пошли, чтобы отнести 30 пирожков голодным людям. Нет, не тем, кого эвакуировали, а кто встречал вывезенных из Китая камнями и палками. Как это было в Киеве, Одессе и теперь вот в Новых Санжарах.

И, что характерно, гутарят хлопцы на чистейшей мове, как и положено украинским патриотам.

Жаль, конечно, Владимир Александрович! Такая версия, да еще с «рукой Кремля» - и вновь оборвалась А, плюхнув в ту грязь, которую це «справжные питриоты» просят больше на них не лить, обдала ею самого Владимира Александровича.

А ведь стоило всего лишь просто сказать: «Люди, посмотрите на себя, на соседа! Подумайте, зачем и почему мы так озверели? Давайте возвращаться в людей и к людям!»

Но вы же розумиете, шо це невозможно. Что для этого надо признать для начала вину тех самых украинцев. А они никогда ни в чем не могут быть виноваты.

«Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.

Вирусологи в спортивных костюмах записали видеообращение к Зеленскому.

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