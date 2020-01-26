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Украинские БТР-4 "придётся допиливать напильником", иначе просто не заработают - Згурец

26 января 2020, 05:39  •  401 • Политика
Глава Defense Express Сергей Згурец заявил, что украинские БТР-4 не отвечают стандартам качества, хотя были проданы по завышенной цене, и армия их купила. Теперь машины "придётся допиливать напильником", иначе просто не заработают.
Украинские БТР-4 разошлись по швам, корпус для них сделали некачественный - с трещинами, в результате чего могут пострадать военнослужащие, пишет "Утро.ру", отмечая, что в новом скандале с вооружением оказался замешан Лозовский кузнечно-механический завод.
О бракованной партии говорит глава Defense Express Сергей Згурец. Он настаивает, что продукция, кроме всего прочего, продавалась по завышенным ценам. А теперь оказывается, что ещё и качество подвело. Згурец считает, что использование БТР-4 в таких корпусах опасно, тем не менее Министерство обороны Украины принимает их.
"Каждый из этих железных полуфабрикатов придётся допиливать напильником с колоссальной потерей времени", - говорит Згурец, добавляя, без такого допиливания оборудование в БТР-4 поставить просто не получится.
В общей сложности украинское министерство заказало 45 таких машин. Официальные комментарии о качестве в ответ на претензии Згурца не поступали.

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