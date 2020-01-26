Украинские БТР-4 "придётся допиливать напильником", иначе просто не заработают - Згурец

Украинские БТР-4 разошлись по швам, корпус для них сделали некачественный - с трещинами, в результате чего могут пострадать военнослужащие, пишет "Утро.ру", отмечая, что в новом скандале с вооружением оказался замешан Лозовский кузнечно-механический завод.

О бракованной партии говорит глава Defense Express Сергей Згурец. Он настаивает, что продукция, кроме всего прочего, продавалась по завышенным ценам. А теперь оказывается, что ещё и качество подвело. Згурец считает, что использование БТР-4 в таких корпусах опасно, тем не менее Министерство обороны Украины принимает их.

"Каждый из этих железных полуфабрикатов придётся допиливать напильником с колоссальной потерей времени", - говорит Згурец, добавляя, без такого допиливания оборудование в БТР-4 поставить просто не получится.

В общей сложности украинское министерство заказало 45 таких машин. Официальные комментарии о качестве в ответ на претензии Згурца не поступали.