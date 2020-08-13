Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / Украина

Украинские боевики в Белоруссии легализуются усилиями Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)

13 августа 2020, 13:10  •  95 • Украина
Вчера в Минске задержали некоторое количество украинских националистов (по разным данным, то ли двоих, то ли девятерых), просочившихся через украинско-белорусскую границу, чтобы координировать сопротивление законным властям республики. Как выясняется, украинские головорезы прибыли, замаскировавшись под журналистов. А помогла им в этом Белорусская ассоциация журналистов, скорее, не профессиональная, а оппозиционная политическая структура, фактически, находящаяся на содержании Польши и Литвы.
МИД Украины добивается выдачи двух граждан, Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Обоих при этом позиционируют, как «волонтёров благотворительной организации «Восток SOS». При этом сообщалось, что у обоих задержанных имеются некие журналистские документы, без привязки к конкретным изданиям. Но вот интрига – о задержании Реуцкого и Васильева первыми сообщили БАЖ. Заставив Киев недоумевать, мол, как так вышло, что о задержании украинских «журналистов» мы узнаём от БАЖ, а не от МИД Украины, где эти самые «журналисты», теоретически, должны были получить аккредитацию. Таким образом, в БАЖ саморазоблачились. Косвенно признав, что именно они «вели» в Белоруссии Васильева и Реуцкого, более того, обеспечив их журналистскими документами. И прикрыв таким образом от силовиков. Хотя в БАЖ не могли не знать, что оба «журналиста» – «волонтёры благотворительной организации», прибывшие в Минск с недвусмысленной целью. Кстати, и Васильев, и Реуцкий уже признались, что, на самом деле, они – профессиональные координаторы уличных столкновений с правоохранительными органами.
Теперь понятно, почему в МИД Украины не спешат делать жёсткие заявления касательно выдачи двух задержанных – налицо факт, что это никакие не благотворители и, тем паче, не журналисты. Похоже, министр Дмитрий Кулеба не желает пачкать парадный мундир. Кстати, документы БАЖ найдены и у семи других задержанных украинских граждан – похоже, легализацию бандеровских боевиков в этой журналистской организации поставили на поток. Стоит отметить, что в бытность главой БАЖ Жанны Литвиной ничего похожего не было, хотя Литвина была принципиальным и последовательным критиком Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
12 августа 2020, 06:55
Как сдали Крым. Хроника событий
12 августа 2020, 16:05
Судья Павел Вовк и шестеро его коллег намеревались захватить власть на Украине, чтобы «лишить её суверенитета»
11 августа 2020, 13:30
Молдова просит помощи у России и Всемирного Банка
13 августа 2020, 11:20
Под Киевом уже бьют "укропатриотов" за символы СССР
12 августа 2020, 14:15
Газопровод Унгены – Кишинёв построен, но работать пока не будет
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
08 августа 2020, 23:10
Корчинский: у России недостаточно мощная армия, чтобы победить Украину
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.