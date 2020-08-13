Украинские боевики в Белоруссии легализуются усилиями Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)

Вчера в Минске задержали некоторое количество украинских националистов (по разным данным, то ли двоих, то ли девятерых), просочившихся через украинско-белорусскую границу, чтобы координировать сопротивление законным властям республики. Как выясняется, украинские головорезы прибыли, замаскировавшись под журналистов. А помогла им в этом Белорусская ассоциация журналистов, скорее, не профессиональная, а оппозиционная политическая структура, фактически, находящаяся на содержании Польши и Литвы.

МИД Украины добивается выдачи двух граждан, Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Обоих при этом позиционируют, как «волонтёров благотворительной организации «Восток SOS». При этом сообщалось, что у обоих задержанных имеются некие журналистские документы, без привязки к конкретным изданиям. Но вот интрига – о задержании Реуцкого и Васильева первыми сообщили БАЖ. Заставив Киев недоумевать, мол, как так вышло, что о задержании украинских «журналистов» мы узнаём от БАЖ, а не от МИД Украины, где эти самые «журналисты», теоретически, должны были получить аккредитацию. Таким образом, в БАЖ саморазоблачились. Косвенно признав, что именно они «вели» в Белоруссии Васильева и Реуцкого, более того, обеспечив их журналистскими документами. И прикрыв таким образом от силовиков. Хотя в БАЖ не могли не знать, что оба «журналиста» – «волонтёры благотворительной организации», прибывшие в Минск с недвусмысленной целью. Кстати, и Васильев, и Реуцкий уже признались, что, на самом деле, они – профессиональные координаторы уличных столкновений с правоохранительными органами.

Теперь понятно, почему в МИД Украины не спешат делать жёсткие заявления касательно выдачи двух задержанных – налицо факт, что это никакие не благотворители и, тем паче, не журналисты. Похоже, министр Дмитрий Кулеба не желает пачкать парадный мундир. Кстати, документы БАЖ найдены и у семи других задержанных украинских граждан – похоже, легализацию бандеровских боевиков в этой журналистской организации поставили на поток. Стоит отметить, что в бытность главой БАЖ Жанны Литвиной ничего похожего не было, хотя Литвина была принципиальным и последовательным критиком Лукашенко.