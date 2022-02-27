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Украинские боевики "Азова" обстреляли "Градами" Мариуполь: Под огнём дома и школа

27 февраля 2022, 11:15  •  442 • Политика
Минобороны России сообщило об обстреле украинскими националистами жилых кварталов Мариуполя. О жертвах информации пока нет.
Минобороны России сообщило о преступных методах ведения боевых действий членами неонацистского объединения "Азов" под Мариуполем.
О ходе выполнения задач специальной операции на Украине рассказал на брифинге утром 27 февраля представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В частности, в ходе проведения действий под Мариуполем военные России встретили упорное сопротивление бойцов националистического неонацистского подразделения "Азов".
26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь,
- говорится в заявлении представителя Минобороны.
Как подчеркнул представитель военного ведомства, в результате обстрела неонацистами из украинского "Азова" "есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения".
Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими неонацистами подобных провокаций. О пострадавших в результате обстрела мирных сограждан украинскими неонацистами данных пока нет.
К востоку от города силы Народной милиции заняли населённые пункты Павлополь и Пищевик.
ВС России в ходе действий в рамках спецоперации по демилитаризации Украины смогли блокировать южные города Бердянск и Херсон. Также на юге страны взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Войска России в ходе действий встречает процесс массового отказа украинских военнослужащих ВСУ от продолжения боевых действий. Всем военнослужащим ВСУ демонстрируется уважительное отношение и оказывается помощь.
С момента начала специальной операции России поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

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