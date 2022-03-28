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Украинские боевики опубликовали новое видео с пленными: "Так что выбирай!"

28 марта 2022, 16:35  •  518 • Политика
Украинские боевики не остановились на тех жутких видео допросов пленных, на которые уже обратили внимание даже прозападные и антирусские СМИ. Новое видео с жестоким допросом появилось в Сети. "Так что выбирай!" - говорит один из боевиков избитому пленному.
В Cети появилось новое видео с издевательствами украинских боевиков над русскими пленными. В кадре видно сильно избитого мужчину, у которого, очевидно, из-за последствий сильных ударов даже не видно глаз.
"Так что давай, выбирай - или горло, или … (интимная часть мужского тела. - Ред.)", - сказал боевик.
Из-за наличия кадров, которые могут шокировать, мы не можем опубликовать видеозапись жестокого допроса.
Ранее жестокости бандеровцев на Украине, о которой не раз заявляла Россия, уже изумилось даже полностью прозападное издание Bild. Как отмечают эксперты, то, что творят украинские боевики, иначе, как "военным преступлением", назвать нельзя.
Речь идёт об очередном видео, записанном собственноручно украинскими военными. На кадрах боевики показывают свои методы допроса пленных. Связанным мужчинам, которые, по словам самих же украинцев, являются русскими военными, простреливают ноги, надевают на голову мешки. Истекающим кровью солдатам задают интересующие ВСУ вопросы, после чего бросают мужчин на асфальте. Не исключено, что некоторые из пленных могли погибнуть в ходе такого жестокого допроса.

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