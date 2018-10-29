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Украинские боевики обстреляли зажигательными снарядами мирные дома Старомихайловки

29 октября 2018, 20:24  •  79 • В России

Украинские вооруженные формирования сегодня в 14:00 снова применили ударный беспилотник, сбросив зажигательные боеприпасы на поселок Старомихайловка, расположенный на западе Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, в результате обстрела произошло возгорание дома по адресу ул. Днепропетровская, 56.

Пожарные расчеты МЧС ДНР прибыли на место происшествия для тушения пожара.

Однако, ВСУ открыли огонь в направлении пожарных расчетов. В настоящий момент пожарные не могут приступить к ликвидации пожара из-за непрекращающихся обстрелов, — сообщает ведомство. По предварительным данным жертв среди мирного населения удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал "КП", что такая же техника с зажигательными боеприпасами применялась боевиками в Сирии. Распространение этой методики связано с удешевлением компонентов для изготовления беспилотников. Эксперты прогнозируют, что обстрелы зажигательными боеприпасами будут происходить все чаще. Так же технологии подобного сброса взрывчатки используются многоразовыми дронами.

Это не впервые, когда пожарные ДНР попадают под обстрел. В августе этого года врезультате тушения пожара в Петровском районе Донецка , ул. Зелёный Гай, д. 115 погиб начальник караула 3 ПСЧ, получили ранения 2 пожарных-спасателя 3 ПСЧ. Обстрел так же вёлся из АГС со стороны украинских силовиков.

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