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Украинские бизнесмены пожаловались на «фашистских полицаев» американскому послу
29 января 2021, 18:20 • 266 • Украина
Свыше 1,5 тысячи мелких предпринимателей прошли по Киеву маршем, проклиная местные власти за жадность и коррупцию, а затем униженно кланялись американскому послу и чиновникам ЕС. Вместе с униженными коммерсантами мок под январским дождем и корреспондент ФАН.
Пока колонна двигалась по Крещатику к зданию Конституционного суда, лидеры активистов рассказывали в мегафон о проблемах мелких предпринимателей Украины.
Марш возглавил грузовик с колонками, откуда доносились песни «Я приватный пидприемець» и «Скільки нас», однако по дороге к Конституционному суду машину задержали. Дальше ФОПовцы продолжили свое движение без машины с музыкой, однако находчивые граждане раздобыли колонки, которые катили в тележке на колесиках.
Примечательно, что о своих проблемах предприниматели рассказывали в основном по-русски. Во время одной из остановок это вызвало конфликт. Один из прохожих заявил активистам, что просить власть об одолжениях бессмысленно. Ему ответили, что он сам дурак. В процессе спора кто-то заговорил на мове, а кто-то ответил по-русски, и начался грандиозный скандал, в ходе которого спорщики обзывали друг друга «агентами Москвы» и рекомендовали «валить в свою любимую Россию».
В руках предприниматели держали государственные флаги и флаги «SaveФОП», футбольные дудки и плакаты с надписями: «Monopoly kills my business», «45 days of silence. Silence is violence», «Hear Us Now. Hear Our Voice», «Свiт Почуй #SaveФОП». Также в колонне был замечен красно-черный флаг запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор»1.
Возле здания Киевского городского совета протестующие кричали Виталию Кличко:
Около 40 национальных гвардейцев, стоящих у киевской мэрии, никак не отреагировали на грозные крики предпринимателей.
С большим трудом по скользким от снега и льда киевским дорогам предприниматели дошли до посольства США. Под конец марша пришлось поторопиться, потому что оставалось всего полчаса до закрытия американского посольства.
Сергей Доротич подвел итоги марша в короткой речи возле здания дипмиссии.
Напомним, на Украине акции протеста движения «SaveФоп» начались в декабре прошлого года. Коммерсанты требуют отмены закона об обязательном использовании кассовых аппаратов и сохранение системы упрощенного налогообложения и отчетности.
15 декабря произошла стычка между полицией и демонстрантами из-за попытки установить палатки возле здания парламента страны. Тогда были избиты несколько десятков человек, часть активистов была задержана.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Анастасия Романова из Киева специально для ФАН
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