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Украинские беженцы начали сдирать букву Z с полицейских машин в Германии

30 марта 2022, 21:40  •  115 • Политика
Европейцы продолжают страдать из-за неадекватного поведения украинских беженцев, не знающих, как ещё продемонстрировать свою ненависть к русским. Некоторые просители убежища додумались до того, что начали сдирать букву Z с немецких машин.
На это обратил внимание один из русскоязычных жителей Мюнхена. Он заявил, что немецкое слово "Полиция" ("Polizei") нервирует беженцев, поэтому они начинают сдирать ненавистную букву Z с полицейских машин. Причём зачастую делают это на глазах у изумлённых стражей правопорядка.
Украинские беженцы сдирают букву Z с полицейских машин. Сами полицейские никак не реагируют,
- цитирует русского немца портал "Народные новости".
Выходцам с Украины также прощают нарушение правил. К примеру, превышение лимита парковки для машины с немецкими номерами будет караться штрафом, а владельцу машины с украинскими номерами всё простят.
Аналогично дела обстоят в Молдавии. Один из местных жителей пожаловался на украинских беженцев, которые "катаются" по дорогам Кишинёва со скоростью 100 км в час и подрезают другие машины.
Каждый второй автомобиль с украинскими номерами нарушает. Сегодня я из-за одного такого чуть не попал в аварию: на повороте человек жёстко меня подрезал на кроссовере марки BMW X5,
- рассказывает он.

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