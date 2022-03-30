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Украинские беженцы начали сдирать букву Z с полицейских машин в Германии
30 марта 2022, 21:40 • 115 • Политика
Европейцы продолжают страдать из-за неадекватного поведения украинских беженцев, не знающих, как ещё продемонстрировать свою ненависть к русским. Некоторые просители убежища додумались до того, что начали сдирать букву Z с немецких машин.
На это обратил внимание один из русскоязычных жителей Мюнхена. Он заявил, что немецкое слово "Полиция" ("Polizei") нервирует беженцев, поэтому они начинают сдирать ненавистную букву Z с полицейских машин. Причём зачастую делают это на глазах у изумлённых стражей правопорядка.
- цитирует русского немца портал "Народные новости".
Выходцам с Украины также прощают нарушение правил. К примеру, превышение лимита парковки для машины с немецкими номерами будет караться штрафом, а владельцу машины с украинскими номерами всё простят.
Аналогично дела обстоят в Молдавии. Один из местных жителей пожаловался на украинских беженцев, которые "катаются" по дорогам Кишинёва со скоростью 100 км в час и подрезают другие машины.
- рассказывает он.
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