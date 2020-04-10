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Украинские атомщики пригрозили Зеленскому «очередным Чернобылем»

10 апреля 2020, 10:35  •  67 • Украина
Киев, 10 апреля. На Украине сложилась угрожающая ситуация в ядерной энергетике грозящая «очередным Чернобылем». К такому выводу пришли члены ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, направив тревожное письме президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обращение к президенту страны на своей странице в Facebook разместил местный экс-депутат парламента Алексей Журавно. Под письмом свои подписи оставили бывшие директора Запорожской, Смоленской и Ровенской атомных станций и бывший главный инженер ЧАЭС Николай Штейнберг.
В обращении, направленному президенту, премьер-министру Шмыгалю и спикеру Верховной рады Разумкову говорится, что на сегодняшний день ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями.
При этом, по мнению атомщиков-ветеранов, юридически никто не несет ответственность за безопасность АЭС.
«Неужели нам мало Чернобыля, и мы пытаемся повторить его снова? Осознаете ли Вы, что все это грубое нарушение международного режима ядерной безопасности?» – говорится в обращении.
В письме также отмечается, что атомная отрасль Украины испытывает растущий дефицит финансов, которые идут на обеспечение безопасности эксплуатации и закупку топлива. При этом авторы обращения отмечают, что сложившаяся ситуация может привести к вынужденной остановке ядерных блоков.
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что поджог леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который случился недавно, был произведен сознательно.
Автор: Сергей Андреев

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