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Украинские активисты подали иск в суд против Зеленского
25 мая 2019, 10:54 • 47 • Украина
Украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что 24 мая подала в суд иск против президента Украины Владимира Зеленского в связи с назначением руководителем президентской администрации Андрея Богдана.
Reuters
«Общественный люстрационный комитет обратился с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана главой администрации президента», — указано в заявлении организации в Facebook.
По её данным, иск будет рассматриваться кассационным судом в составе Верховного суда Украины. Активисты добавили, что ожидают открытия производства по указанному делу.
Ранее Богдан заявил, что переговоры между Украиной и Россией необходимы, если Киев хочет достичь мира в Донбассе.
21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Также он открыл доступ к зданию администрации и пригласил туда всех желающих.
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