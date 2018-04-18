Украинские аграрии и металлурги просят оставить им российский бензин

Разорвать связи между экономиками Украины и Российской Федерации труднее, чем думают в Киеве

В случае введения Киевом с 1 мая 2018 г. пошлин на импорт российского и белорусского топлива украинские аграрии потеряют 7 млрд. гривен, металлурги – 2,5 млрд. грв. Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины обратился с письмом к вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой повременить с пошлинами.



Введением пошлин на ввоз российского и белорусского бензина и дизельного топлива как продукции из одного источника Киев хочет снизить их долю на украинском рынке с мая 2018 г. до 50%, с июля 2018 г. – до 40%, с октября 2018 г. – до 30%. Этим Украина надеется увеличить долю топлива собственного изготовления в балансе потребления к 2020 году до 70%.



Совет предпринимателей предрекает печальные последствия такого шага: «По официальной статистике, в 2016 г. затраты на топливо и смазочные материалы в общей структуре затрат на производство сельхозпродукции составляли 11,9% (24,7 млрд. грв.). При условии применения пошлины в размере 30% указанные затраты вырастут более чем на 7 млрд. грв.». Введением пошлин на ввоз российского и белорусского бензина и дизельного топлива как продукции из одного источника Киев хочет снизить их долю на украинском рынке с мая 2018 г. до 50%, с июля 2018 г. – до 40%, с октября 2018 г. – до 30%. Этим Украина надеется увеличить долю топлива собственного изготовления в балансе потребления к 2020 году до 70%.Совет предпринимателей предрекает печальные последствия такого шага: «По официальной статистике, в 2016 г. затраты на топливо и смазочные материалы в общей структуре затрат на производство сельхозпродукции составляли 11,9% (24,7 млрд. грв.). При условии применения пошлины в размере 30% указанные затраты вырастут более чем на 7 млрд. грв.».