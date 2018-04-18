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Украинские аграрии и металлурги просят оставить им российский бензин

18 апреля 2018, 13:54  •  60 • Украина
Разорвать связи между экономиками Украины и Российской Федерации труднее, чем думают в Киеве
В случае введения Киевом с 1 мая 2018 г. пошлин на импорт российского и белорусского топлива украинские аграрии потеряют 7 млрд. гривен, металлурги – 2,5 млрд. грв. Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины обратился с письмом к вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой повременить с пошлинами.


Введением пошлин на ввоз российского и белорусского бензина и дизельного топлива как продукции из одного источника Киев хочет снизить их долю на украинском рынке с мая 2018 г. до 50%, с июля 2018 г. – до 40%, с октября 2018 г. – до 30%. Этим Украина надеется увеличить долю топлива собственного изготовления в балансе потребления к 2020 году до 70%.

Совет предпринимателей предрекает печальные последствия такого шага: «По официальной статистике, в 2016 г. затраты на топливо и смазочные материалы в общей структуре затрат на производство сельхозпродукции составляли 11,9% (24,7 млрд. грв.). При условии применения пошлины в размере 30% указанные затраты вырастут более чем на 7 млрд. грв.».
Это приведёт к риску дефицита топлива в пиковый сезон его потребления аграриями и повышению цен на конечную продукцию украинского сельского хозяйства. Металлурги тоже пророчат повышение цен на свою продукцию, т. к. введение пошлин добавит к цене каждого литра бензина дополнительные 5 грв.

«Каждый гражданин ощутит на себе эти последствия через виток инфляции, девальвации и т. д.», – отметил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

История с попыткой введения запретительных пошлин на ввоз на Украину российского и белорусского бензина и дизельного топлива, занимающих более половины украинского рынка, показывает, что разорвать связи между экономиками Украины и Российской Федерации гораздо труднее, чем думают киевские власти.

Соб. корр. ФСК
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