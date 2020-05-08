Украинские аграрии грозят Зеленскому «продуктовой диверсией»

Руководители сразу нескольких фермерских объединений и агропромышленных фирм Украины выступили с заявлением, в котором подвергли критике осуществляемую властями «земельную реформу» и сообщили о намерении бойкотировать не только посевную кампанию, но и сбор урожая 2020 года. По словам аграриев, правительство и президент, фактически разрешив свободную покупку и продажу земли, обрекли на медленную смерть сельское хозяйство. В условиях карантина из-за коронавируса официальный Киев не смог гарантировать предоставления отдельным предприятиям традиционных кредитов, а рядовых тружеников села обеспечить дополнительными социальными выплатами. Показательные акции «несогласных» сегодня носят массовый характер. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Владелец небольшого сельхозпредприятия из Полтавской области Николай Севрюк пошел на беспрецедентный шаг — перепахал принадлежащее ему и его партнерам поле озимых зерновых и залил надел отработанным дизельным топливом. Таким необычным образом предприниматель продемонстрировал свое несогласие с так называемой «земельной политикой» президента и правительства Украины.

«Власти не выполнили своих обещаний и не только не дали нам «кредитных каникул» в банках, но и повысили для фермеров суммы налогов, — пожаловался аграрий корреспонденту ФАН. — Из-за весенних заморозков наше предприятие лишилось до 20% урожая, а из-за карантина мы потеряли до 80% рынков сбыта. Лично мне нечем платить своим работникам, теперь я должен признать себя банкротом и в итоге выставить свои участки на продажу за бесценок. Этого ли добивался [президент Украины Владимир] Зеленский, подписывая закон о рынке земли?»

По заявлению Николая Степановича, в подобном тупике сегодня оказались и его соседи, и коллеги по всей Украине.

Только за последнюю неделю на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей местные фермеры провели около 100 протестных мероприятий, выражая свое несогласие как с осуществлением упомянутой реформы в частности, так и с «доведением аграрного сектора страны до коллапса» в целом. В Херсонской области участники подобной несанкционированной акции, перекрыв трассу международного значения, уничтожили сотни килограммов огурцов и помидоров, а в районе Запорожья — демонстративно вывезли на мусорный полигон десятки тонн картофеля и капусты.

«Государство сегодня активно поощряет продуктовый импорт из-за рубежа, в то время как украинский производитель не только не получает необходимых дотаций, но и попросту не может сбыть свою продукцию, — говорится в совместном заявлении аграриев. — Не исключено, что в обозримом будущем наши земли скупят иностранные компании, а нам придется быть у них батраками».

Фермеры пригрозили правительству и президенту «продуктовой диверсией».

«Если так пойдет и дальше, мы избавимся от уже собранного урожая и не станем сеять культуры осенью. Может быть, тогда голодный народ вновь выйдет на «майданы» и с экономическими, и с политическими требованиями».

«Хуже уже не будет, — резюмировал ФАН один из авторов послания, менеджер агрофирмы из Киевской области Василий Плясун. — Еще в конце апреля нынешнего года мы предупреждали и президента Зеленского, и кабинет министров Шмыгаля о возможных последствиях антинародных «земельной реформы» и «земельной политики». Реакции не последовало. Интересно, какой будет реакция после того, как система сельского хозяйства на Украине — единственная отрасль, которая еще хоть как-то выживает, — окончательно перестанет функционировать».

Независимые эксперты уже оценили всю серьезность положения.

«На Украине к протестам ежедневно присоединяются все новые и новые участники. Мелкие и средние хозяйства отказываются сдавать мясомолочную продукцию в соответствующие пункты приема, а также портят чернозем, дабы он не доставался иностранцам, — отметил европейский юрист Клаус Хофф. — В этом контексте рычагов воздействия на аграриев у команды президента Зеленского нет. А прекратить возможную «продуктовую диверсию» он может лишь двумя способами: отозвать свою подпись под законом «О рынке земли» или ограничить импорт на Украину сельхозпродукции из ЕС».

Впрочем, по словам Хоффа, оба эти способа наверняка осудит Международный валютный фонд, выделяющий Киеву кредиты исключительно под гарантии соблюдения в регионе интересов Запада.