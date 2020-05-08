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Украинские аграрии грозят Зеленскому «продуктовой диверсией»
08 мая 2020, 04:10 • 72 • Украина
Руководители сразу нескольких фермерских объединений и агропромышленных фирм Украины выступили с заявлением, в котором подвергли критике осуществляемую властями «земельную реформу» и сообщили о намерении бойкотировать не только посевную кампанию, но и сбор урожая 2020 года. По словам аграриев, правительство и президент, фактически разрешив свободную покупку и продажу земли, обрекли на медленную смерть сельское хозяйство. В условиях карантина из-за коронавируса официальный Киев не смог гарантировать предоставления отдельным предприятиям традиционных кредитов, а рядовых тружеников села обеспечить дополнительными социальными выплатами. Показательные акции «несогласных» сегодня носят массовый характер. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.
Владелец небольшого сельхозпредприятия из Полтавской области Николай Севрюк пошел на беспрецедентный шаг — перепахал принадлежащее ему и его партнерам поле озимых зерновых и залил надел отработанным дизельным топливом. Таким необычным образом предприниматель продемонстрировал свое несогласие с так называемой «земельной политикой» президента и правительства Украины.
По заявлению Николая Степановича, в подобном тупике сегодня оказались и его соседи, и коллеги по всей Украине.
Только за последнюю неделю на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей местные фермеры провели около 100 протестных мероприятий, выражая свое несогласие как с осуществлением упомянутой реформы в частности, так и с «доведением аграрного сектора страны до коллапса» в целом. В Херсонской области участники подобной несанкционированной акции, перекрыв трассу международного значения, уничтожили сотни килограммов огурцов и помидоров, а в районе Запорожья — демонстративно вывезли на мусорный полигон десятки тонн картофеля и капусты.
Фермеры пригрозили правительству и президенту «продуктовой диверсией».
Независимые эксперты уже оценили всю серьезность положения.
Впрочем, по словам Хоффа, оба эти способа наверняка осудит Международный валютный фонд, выделяющий Киеву кредиты исключительно под гарантии соблюдения в регионе интересов Запада.
Автор: Леонид Андросов
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