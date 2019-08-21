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Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 01:54 • 88 • Политика
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал свежее фото украинской певицы Русланы, принимавшей активное участие в "Оранжевой революции" и "Евромайдане". "Похоже, она бухает. Спивачка майдану-2004", - комментируют снимок в соцсетях.
Украинская певица и победительница конкурса Евровидение 2004 года Руслана Лыжичко за пять лет изменилась до неузнаваемости. На это обратил внимание блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, предположив, что артистка спилась.
Фото: скриншот Twitter/@anatoliisharii
Он опубликовал недавнее фото певицы, на котором она выглядит не лучшим образом - распухшее лицо, сощуренные глаза, всклокоченные волосы. Со стороны действительно похоже, что артистка злоупотребляла спиртными напитками.
Напомним, что помимо эстрадной карьеры певица Руслана была активной участницей и сторонницей "Оранжевой революции" и "Евромайдана". В феврале 2014 года она вместе с лидерами Майдана принимал участие во встрече с госсекретарем США Джоном Керри. Её кандидатура рассматривалась при формировании нового правительства Украины после госпереворота в Киеве. Также она внесла значительный вклад в расформирование украинского спецназа "Беркут".
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