Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение 2004 года Руслана Лыжичко за пять лет изменилась до неузнаваемости. На это обратил внимание блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, предположив, что артистка спилась.

Фото: скриншот Twitter/@anatoliisharii

Он опубликовал недавнее фото певицы, на котором она выглядит не лучшим образом - распухшее лицо, сощуренные глаза, всклокоченные волосы. Со стороны действительно похоже, что артистка злоупотребляла спиртными напитками.

"Узнали? А я сначала не узнал. Бахнули по песяшке, спели", - комментирует Шарий опубликованное фото. "Руслана, вы ли это? Или пьянка или пчелы", - пишет в Twitter @Argentinskoe "Похоже, она бухает. Спивачка майдану-2004", - предполагает @ZloiFidel. "Её что пиннали ногами всем Евровидением?!" - восклицает Андрей Кузнецов. "Страдает от российской агрессии..." - шутит @RomanGenDov.

Напомним, что помимо эстрадной карьеры певица Руслана была активной участницей и сторонницей "Оранжевой революции" и "Евромайдана". В феврале 2014 года она вместе с лидерами Майдана принимал участие во встрече с госсекретарем США Джоном Керри. Её кандидатура рассматривалась при формировании нового правительства Украины после госпереворота в Киеве. Также она внесла значительный вклад в расформирование украинского спецназа "Беркут".