Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Главная / Политика

Украинская знахарка рассказала, кто питает Путина неземной силой. Русские испытали испанский стыд

11 января 2022, 17:50  •  50 • Политика
В эфире украинского телевидения выступила знахарка, которая рассказала, что президента России Владимира Путина "питают неземной силой".
Женщина поведала, что 13 сибирских шаманов наделяют президента России силой и помогают ему справиться с заболеваниями. Это заявление прозвучало с её стороны всерьёз. Русские поймали волну испанского стыда, услышав подобное.
Ряженых колдунов зовут в эфир втирать за политику. Явная дичь и перегиб,
- пишут в телеграм-канале.
Стоит отметить, что со стороны украинцев подобные "магические" заявления звучат с 2014 года. Один украинский шаман как-то говорил, что даже устроил "потасовку с Путиным в астрале".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



50
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о ...
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным&quo...
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2022, 09:15
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
05 января 2022, 10:10
«Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.