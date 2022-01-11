Украинская знахарка рассказала, кто питает Путина неземной силой. Русские испытали испанский стыд

В эфире украинского телевидения выступила знахарка, которая рассказала, что президента России Владимира Путина "питают неземной силой".

Женщина поведала, что 13 сибирских шаманов наделяют президента России силой и помогают ему справиться с заболеваниями. Это заявление прозвучало с её стороны всерьёз. Русские поймали волну испанского стыда, услышав подобное.

Ряженых колдунов зовут в эфир втирать за политику. Явная дичь и перегиб,

- пишут в телеграм-канале.

Стоит отметить, что со стороны украинцев подобные "магические" заявления звучат с 2014 года. Один украинский шаман как-то говорил, что даже устроил "потасовку с Путиным в астрале".