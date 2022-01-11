|
Украинская знахарка рассказала, кто питает Путина неземной силой. Русские испытали испанский стыд
11 января 2022, 17:50 • 50 • Политика
В эфире украинского телевидения выступила знахарка, которая рассказала, что президента России Владимира Путина "питают неземной силой".
Женщина поведала, что 13 сибирских шаманов наделяют президента России силой и помогают ему справиться с заболеваниями. Это заявление прозвучало с её стороны всерьёз. Русские поймали волну испанского стыда, услышав подобное.
- пишут в телеграм-канале.
Стоит отметить, что со стороны украинцев подобные "магические" заявления звучат с 2014 года. Один украинский шаман как-то говорил, что даже устроил "потасовку с Путиным в астрале".
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2022, 09:15
|
10 января 2022, 09:45
|
05 января 2022, 10:10
|
11 января 2022, 00:55
|
06 января 2022, 03:05
|
11 января 2022, 06:45
|
06 января 2022, 03:05