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Украинская журналистка заявила о позоре Зеленского в ОАЭ

17 февраля 2021, 20:55  •  95 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент продемонстрировал эмиру Дубая неисправный автомат, произведенный в Незалежной
Делегация Украины опозорилась в ходе недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в ОАЭ. Такое мнение выразила украинская журналистка Диана Михайлова, раскритиковавшая действия Киева в своем блоге.
По ее словам, во время визита украинские делегаты решили презентовать эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму штурмовую винтовку "Форт". Однако в ходе демонстрации возникла весьма неловкая ситуация: шейх так и не смог оценить по достоинству творение украинского ВПК, так как автомат попросту не работал должным образом.
"Опять опозорились, – пишет журналистка в своем ЖЖ.
Сначала, утверждает журналистка, в винтовку не могли вставить магазин с патронами из-за неподходящего размера. А затем эмир Дубая столкнулся с проблемами в затворной раме, которая попросту заклинила.
"Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог", – заявила Михайлова.
Журналистка раскритиковала гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, назвав его "идиотом" за подготовку подарка главе ОАЭ весьма сомнительного качества.
В конце прошлого года пресс-служба Сухопутных сил Украины сообщила об открытии памятника в честь погибших в Донбассе солдат ВСУ. Украинские пользователи заявили, что танкист на монументе списан с лица самого Зеленского.

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