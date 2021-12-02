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Украинская журналистка разложила по полочкам речь Зеленского: "Нас разводят, как котят"
02 декабря 2021, 07:05 • 140 • Политика
Журналист и политический обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева разложила по полочкам речь президента Украины Владимира Зеленского. "Нас разводят, как котят", - сделала вывод украинка.
Законодательство Украины предусматривает ежегодное обращение президента к Верховной раде. В выступлении должна быть изложена позиция главы государства по базовым внутри- и внешнеполитическим вопросам, а также данные о важных для страны решениях.
1 декабря Владимир Зеленский выступил с такой речью. Её и разложила по полочкам Данилюк-Ярмолаева. Она обратила внимание, что без суфлёра о поддержке украинской армии, о текущей и будущей экономической стратегии, об "агрессии России" президент Украины не может сказать ни слова. Совсем другое дело, когда нужно пожаловаться журналистам, что он лишён сна и здоровья.
"Тогда президент может больше пяти часов выдавать длинные монологи от души с огненными цитатами. Вопрос, когда он говорит искренне, отпадает сам собой", - подметила журналистка, вспомним недавний пресс-марафон Зеленского.
Украинский лидер в ежегодном послании Верховной раде не сказал ни слова о своих ошибках, ни разу не извинился, продолжила Данилюк-Ярмолаева. Она добавила, что депутатам не было сказано ни слова о "государственном перевороте", который анонсировал Зеленский всё на том же пресс-марафоне. Отсутствие доказательств для столь громких заявлений бьёт по имиджу Украины, считает автор статьи.
Она добавила, что единственным шагом, который поможет Зеленскому остаться на второй срок, станет введение двойного гражданства и электронного голосования. Но главным в речи было то, что президент Украины сказал без суфлёра, - он готов к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению автора публикации, с Россией нельзя выходить на прямые переговоры, не заручившись надёжной поддержкой США или Великобритании. Иначе получится беседа Красной Шапочки с Волком, а рядом не окажется никакого Железного Дровосека.
В конце статьи журналист сделала вывод, что оба выступления (пресс-марафон и послание Раде) - это два акта одного представления, которое давал "очень несчастный и испуганный президент".
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