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Украинская журналистка рассказала, что Бабченко попросил за интервью $50 тысяч

04 июня 2018, 19:54  •  66 • Украина
Журналист Аркадий Бабченко попросил за интервью $50 тыс. Об этом сообщила главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.
 
Reuters
 

По её словам, редактор позвонила Бабченко, чтобы пригласить его на программу, гостем которой он уже был около семи месяцев назад.

«Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он даёт только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?» — робко уточнила Лена. «Долларов» — уверенно произнёс Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится», — написала Бацман в Facebook.

По её словам, когда появилась информация об убийстве журналиста, она организовала сбор денег для его семьи.

«Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору $50 тысяч для Аркадия за интервью», — отметила она.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали о «позоре» главы МИД Украины Павла Климкина из-за дела Бабченко.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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