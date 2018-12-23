Украинская журналистка раскритиковала Порошенко за поход в элитный ресторан

Украинская журналистка Ярослава Коба подвергла критике президента Украины Петра Порошенко за поход в элитный ресторан во время военного положения в ряде регионов страны.

Коба опубликовала кадры, на которых видно, как Порошенко с супругой Мариной в окружении большого числа охранников заходят в один из ресторанов Киева.

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения...Только что Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant, реально много охраны», — написала она в Facebook.

По данным украинских СМИ, в заведении также находился генпрокурор Украины Юрий Луценко, якобы отмечавший день рождения.

В ноябре украинская журналистка Марина Барановская рассказала о том, как потеряла работу после «неудобного» вопроса Петру Порошенко.