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Украинская журналистка не смогла сдержать улыбку, говоря о взятии Москвы на танках

05 сентября 2021, 17:55  •  357 • Политика
Признание нового командующего ВСУ развеселило журналистку в эфире "Пятого канала". Слушая о его желании прокатиться на танках по Москве, она не смогла сдержать улыбку.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Заслужный в интервью признался, что хотел бы прокатиться на танке по Москве.
"Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже", - сказал он в эфире "Пятого канала", отвечая на вопрос журналистки. Та в ответ широко улыбнулась, явно сдерживая смех.
Заслужный стал главкомом ВСУ с августа текущего года, сменив Руслана Хомчяка.

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