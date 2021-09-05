Украинская журналистка не смогла сдержать улыбку, говоря о взятии Москвы на танках

Признание нового командующего ВСУ развеселило журналистку в эфире "Пятого канала". Слушая о его желании прокатиться на танках по Москве, она не смогла сдержать улыбку.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Заслужный в интервью признался, что хотел бы прокатиться на танке по Москве.

"Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже", - сказал он в эфире "Пятого канала", отвечая на вопрос журналистки. Та в ответ широко улыбнулась, явно сдерживая смех.

Заслужный стал главкомом ВСУ с августа текущего года, сменив Руслана Хомчяка.