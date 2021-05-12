Украинская земля уже на пути в Евросоюз! • 250 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Остается всего полтора месяца до того момента, когда на Украине состоится запуск рынка земли сельскохозяйственного назначения. Напомним, закон о рынке земли был принят в ночь с 30 на 31 марта прошлого года. Он предусматривал отсрочку введения рынка до 1 июля 2021 года, а также еще ряд ограничителей: — до 2024 года продажа земли в одни руки ограничена сотней гектаров и покупать ее смогут только физические лица;

до 2024 года продажа земли в одни руки ограничена сотней гектаров и покупать ее смогут только физические лица; — запрещена продажа земли юридическим лицам, акционерами которых являются граждане "государства-агрессора", любые иностранные государства или бенефициары, которые зарегистрированы в офшорах;

запрещена продажа земли юридическим лицам, акционерами которых являются граждане "государства-агрессора", любые иностранные государства или бенефициары, которые зарегистрированы в офшорах; — продажа земли физическим лицам — иностранцам и юридическим лицам с иностранными акционерами запрещалась до вступления в силу результатов референдума, разрешающих такую продажу. Сразу после принятия закона мы высказывали сомнения в том, что в таком виде он устроит "западных партнеров": ведь МВФ, будучи опытным шантажистом, продолжит продавливать допуск иностранцев к украинскому рынку земли. Собственно, примерно так и случилось: в канун майских праздников Верховная рада приняла изменения в земельное законодательство, которые создают для иностранцев возможность владеть землей в обход существующего запрета. В ближайшие дни эти изменения будут подписаны президентом Зеленским и вступят в силу. И это явно не последняя уступка украинской стороны в данном вопросе. Интересно, что Зеленский лично несколько раз обещал, что иностранцы получат доступ к земле только по результатам референдума. Более того, в первой половине апреля текущего года был наконец подписан и вступил в силу закон "О всеукраинском референдуме", который создал формальные возможности для проведения референдума о доступе иностранцев к рынку земли. Но результаты такого референдума в случае его проведения являются абсолютно предсказуемыми и явно не теми, которые бы хотели видеть на Западе. Зеленский же, в свою очередь, не был бы самим собой, если бы, как водится, вновь не обманул электорат. Изменениями, связанными с новыми возможностями иностранцев, дело не ограничилось — принятый закон затронул множество земельных вопросов. И он активно лоббировался Западом. В частности, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявлял, что принятие законопроекта № 2194 "является одним из условий получения 700 миллионов долларов дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Тем не менее законопроект проходил через парламент очень долго — из-за тысяч поправок, поданных депутатами "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" ко второму чтению: не столько с целью их учета, сколько с целью затягивания процесса принятия. Но в итоге все процедурные препоны были преодолены, и за закон проголосовало 284 депутата. Закон, в частности, предусматривает: — передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, необходимых государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов и территориальных общин;

передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, необходимых государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов и территориальных общин; — передачу сельским, поселковым, городским советам и территориальным общинам полномочий по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;

передачу сельским, поселковым, городским советам и территориальным общинам полномочий по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности; — отмену ряда разрешительных документов и дублирования процедур проверки документации по землеустройству (упрощение земельного надзора);

отмену ряда разрешительных документов и дублирования процедур проверки документации по землеустройству (упрощение земельного надзора); — исключение из Земельного кодекса норм, ограничивающих возможность иностранцев и иностранных юридических лиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов;

исключение из Земельного кодекса норм, ограничивающих возможность иностранцев и иностранных юридических лиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов; — право иностранных юридических лиц создавать объединения, которые могут включать украинские юридические лица;

право иностранных юридических лиц создавать объединения, которые могут включать украинские юридические лица; — возможность отчуждения, передачи в залог без согласования с собственником земельного участка (кроме случаев, определенных законом) права аренды земли (эмфитевзис). Собственно, в перечисленных изменениях и "зашиты" основные возможности для передачи земли иностранцам, а также некоторые другие интересные нюансы. Когда речь идет о передаче земель государственной собственности в коммунальную собственность местных органов власти, то имеются в виду миллионы гектаров. Правда, первоначально речь шла о десяти миллионах гектаров. Позже стали говорить о двух миллионах, так как, по данным Госгеокадастра, по меньшей мере пять миллионов гектаров в прошлые годы вывели из государственной собственности по разным схемам. А еще часть земли останется у государства — для выполнения его функций. Но и два миллиона гектаров даже при цене в тысячу долларов за гектар — это два миллиарда долларов. Потому неудивительно, что местные органы власти активно поддерживали принятие изменений. В комплекте с этой нормой идут еще две — о передаче на местный уровень (то есть о существенном упрощении) изменения целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения и об исключении из Земельного кодекса норм, ограничивающих возможность иностранцев и иностранных юридических лиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Тут и обнаруживается первая схема с возможной передачей земли в собственность иностранцев — ведь запрет распространяется только на земли сельскохозяйственного назначения. Формальное изменение целевого назначения эту проблему решает. Еще одна схема реализуется через разрешения на добычу полезных ископаемых. Владелец такого разрешения имеет приоритетное право на выкуп земельного участка вне зависимости от гражданства. Подобных "спящих" разрешений на руках — и не счесть. И они тоже могут использоваться под скупку земли. Еще симпатичнее выглядит схема с правом иностранных юридических лиц создавать объединения, которые могут включать украинские юридические лица. Ведь украинские юридические лица с 2024 года получат право покупать землю. Посредством приобретения ими эти земли и будут контролироваться иностранцами, стоящими за объединениями. Отдельно стоит упомянуть и эмфитевзис — возможность отчуждать и передавать в залог права аренды земли без согласования с собственником. Отчуждение и залог права аренды осуществляется на основании письменного договора между пользователем и лицом, в пользу которого идет отчуждение или залог. То есть нынешние арендаторы смогут свободно распоряжаться угодьями. При этом собственник будет лишь сторонним наблюдателем. Если же он захочет землю продать, то приоритетное право на ее выкуп опять-таки имеет арендатор. Прекрасны и некоторые другие нормы закона. В частности, закон вводит в свободный оборот земли, которые ранее были неприкосновенными — под заповедниками, в лесном фонде, вблизи водоемов… А под соусом "упрощения земельного надзора" протащена норма, позволяющая собственнику и даже арендатору снимать и свободно перемещать (то есть вывозить) с участка верхний слой земли (то есть тот же чернозем). Конечно, соросятская рать настаивает, что вывоз чернозема — это конспирология. Но тогда непонятно, зачем эта норма была вписана в закон прямым текстом. С учетом того, что закон принимался в "турборежиме", а некоторые поправки в него вносились и голосовались "с голоса", далеко не факт, что сегодня можно говорить обо всех его прелестях: некоторые могут стать известны уже по факту опубликования. Но главное Зеленский и его "зеленая" команда сделали — схемы для скупки иностранцами дешевой земли в нищей стране в законодательство внедрили. Теперь следует ждать от "западных партнеров" новых требований под новые подачки. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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