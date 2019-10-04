Украинская військова аналітика создаёт и уничтожает врагов • 105 • Аналитика Привычные вопросы

Уже несколько лет я слышу от читателей один и тот же вопрос в разных вариантах. «Что они там курят? Каким идиотом надо быть, чтобы принять такое решение?» Речь идет о решениях военного и политического руководства Украины. Началось это со времени появления первых котлов на Донбассе, где перемалывали ВСУ и карателей сотнями, и не заканчивается до сих пор.









Вопросы стали настолько привычными, что отвечать просто надоело. Было бы понятно, если за плечами старших офицеров и генералов ВСУ и ВМФУ не было бы советских военных училищ и академий. Тогда списать явные ошибки и ляпы решений можно было бы на недостаток образования. Но ведь в начале своей военной карьеры это были советские офицеры. Так что же происходит? И почему в ближайшее время мне придется ещё чаще слышать такие вопросы и комментарии?



Сегодня к власти на Украине пришли достаточно молодые люди, которые просто в силу возраста не могут иметь советского профильного образования. Отсюда можно сделать вывод о том, что решения по военным вопросам они будут принимать на основании мнений военных экспертов и аналитиков. Один из образцов современной военной аналитики Украины мы сегодня и попробуем понять. Тем более что текст этой записки лежит, по некоторым данным, на столах депутатов Верховной рады.



Речь пойдет о противоракетной обороне Украины и её способности противостоять атаке российских ракет малой и средней дальности. Документ серьезный, поэтому прошу воспринимать написанное серьезно.



В августе 2019 года закончилось действие договора по РСМД, что, естественно, ставит перед украинским руководством резонный вопрос: способна ли Россия пробить ПВО и ПРО Украины в случае нападения? Обладает ли Украина необходимым потенциалом для собственной защиты?



Почему Россия готова напасть на Украину и чем она располагает

Традиционно для Украины анализ начинается с завуалированного под правду рассказа о подлости и жестокости российских военных:

«Россия не особо ограничивала себя в использовании ракетного вооружения, находившегося на грани разрешенного. Так, к примеру, неоднократно были зафиксированы факты использования Россией ракет в гражданской войне в Сирии для уничтожения боевых подразделений «Свободной сирийской армии», отчего неоднократно гибло большое количество мирных жителей».



Понятно, что «хождение в Европу» приучило украинцев верить только западной пропаганде. И считать западную, а лучше американскую, точку зрения единственно верной. Даже при отсутствии каких-либо доказательств. Спорить по этому поводу бесполезно. Да и не стоит перевоспитывать взрослых людей. Горбатого могила исправит.



Читаем дальше. Чем располагает Россия на сегодняшний момент для нападения на Украину? Прежде всего это оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер», который способен поражать цели на расстоянии от 50 до 2000 километров.



«Согласно открытым источникам, по состоянию на 2019 год на вооружении РФ находится около 120 ОТР «Искандер».



Не менее грозным вооружением являются ракеты воздушного базирования Х-55 (разработка СССР) и Х-101 (разработка РФ), которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Большое количество ракет компенсируется небольшим количеством носителей (самолетов).



Кстати, большую роль в вооружении российской армии ракетами Х-55 сыграла Украина! Именно благодаря миролюбивой политике Украины Россия получила 575 ракет Х-55 в счет оплаты поставок газа в 1999 году.



Думаю, читатели поняли, что именно Украина во многом «породила» сегодняшнюю мощь российской армии. Передали ядерное оружие, передали ракеты. Неожиданно? Возможно. Но как греет душу украинским националистам, которые уже понимают, что вернуть промышленную, а значит, и военную, мощь Украине невозможно. Ещё одна сказка про выкопанное Черное море.





Враг не пройдет! Спите спокойно, украинцы

Понятно, что «полного списка ракетного вооружения ВСУ предоставить нельзя из соображений секретности. ПРО и ПВО Украины сегодня находятся на боевом дежурстве и защищают объекты», список которых мы тоже представить не можем по тем же причинам.



Не улыбайтесь. Именно такие мотивировки отказов депутатам Рады и чиновникам высшего звена для нашего южного соседа — норма. Если нечего показать, то самое лучшее — сведения засекретить. У нас это есть, но об этом знают только те, кому положено. Но вернемся к аналитике.



Итак, большую часть противоракетного и противовоздушного вооружения ВСУ составляют комплексы С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и «Бук-М1». В процессе ремонта находятся не менее мощные комплексы «Куб» и «Тор». Украинские ученые сегодня решают проблему увеличения скорости и дальности ракет для этих комплексов. (Кстати, ежегодно сообщается, что вот-вот эти ракеты поступят на испытания или даже на вооружение.)



В аналитической записке упоминается один факт, которым можно объяснить использование «Бука» для уничтожения гражданского самолета.



«По данным российского концерна «Алмаз-Антей», Украина обладает достаточно большим запасом ракет для этого комплекса. Это 991 ракета 9М38М1 и 502 ракеты 9М38»

(По украинским источникам.)



Особое внимание ВСУ уделяет глубокой модернизации ЗРК С-125 «Печора». Украинские оружейники уже смогли приравнять этот комплекс к ЗРК средней дальности (!), увеличив дальность стрельбы с 18 до 40 километров!



Кроме перечисленного вооружения, ВСУ активно вооружается и другими комплексами: ОСА-АКМ, «Стрела-10», самоходными ЗСУ-23-4 «Шилка» и 2К22 «Тунгуска». Все эти системы восстанавливаются и используются украинской армией достаточно активно.



Как видно из того, что перечислено в записке, производить что-то серьезное Украина разучилась. Вся мощь ПРО и ПВО ВСУ — это не более чем традиционное для этой страны проедание советского наследия. Но для малосведущего человека все эти красивые названия звучат грозно.



Почему русские самолеты не страшны украинским ПВО

Мощь украинских ПВО русские испытали во время конфликта в 2008 году. Когда армия Грузии, практически не имея опыта использования «Буков», переданных Украиной (по российским данным, вместе с подготовленными экипажами), по разной информации, уничтожила от 4 до 8 российских самолетов.



В отличие от неопытных грузин, украинские солдаты и офицеры имеют опыт боевого использования комплексов. ВС Украины постоянно участвуют в учениях, проводят тренировки и практические стрельбы. Обучение экипажей ведется с учетом боевого опыта противодействия России в Грузии и Сирии.



Вывод. ВСУ обладают достаточными средствами для отражения нападения России как минимум по столице, крупным городам и объектам инфраструктуры. А учитывая, что вооружение для нападения у российских ВС ограничено необходимостью оборонять собственные объекты в других регионах, нападения на Украину в ближайшее время не планируется.



Зачем нужно пугать, чтобы успокоить

Читая вот такие опусы «экспертов» и «аналитиков», невольно задаешься вопросом: зачем? Для чего нужно вначале создать образ агрессивного соседа, готового в любую минуту начать войну, а затем «мощно его разгромить».



В украинских СМИ сегодня очень часто используется это слово: «мощно». Всё, что связано с антироссийскими действиями не только в собственной стране, но и в других странах, обязательно «мощно». «США ввели мощные санкции против России», «Украина мощно ответила на…», «Школьники мощно провели конкурс рисунка против войны на Донбассе…»



Популярность украинской армии сегодня, мягко говоря, не очень. Только в Киеве военкоматы направили в полицию больше 30 000 запросов на поиск призывников-уклонистов. В этих условиях необходимо создать в обществе иллюзию собственной безопасности и способности уничтожить любого врага в короткие сроки.



Это понятно всем. Непонятно другое. Зачем такими «аналитическими» записками снабжать тех, от кого прямо зависит судьба государства? Зачем врать депутатам, чиновникам, собственным военным? Агония государства? Возможно. Но мне ближе другое объяснение. Украинцев надо приучить к мысли о том, что война с Россией неизбежна.



Задача на самом деле не так сложна, как кажется. За последние годы целую планету приучили спокойно воспринимать разговоры о применении ядерного оружия, о третьей мировой войне, о праве сильного государства диктовать более слабым собственные условия и требования. Посмотрим на развитие событий… Уже несколько лет я слышу от читателей один и тот же вопрос в разных вариантах. «Что они там курят? Каким идиотом надо быть, чтобы принять такое решение?» Речь идет о решениях военного и политического руководства Украины. Началось это со времени появления первых котлов на Донбассе, где перемалывали ВСУ и карателей сотнями, и не заканчивается до сих пор.Вопросы стали настолько привычными, что отвечать просто надоело. Было бы понятно, если за плечами старших офицеров и генералов ВСУ и ВМФУ не было бы советских военных училищ и академий. Тогда списать явные ошибки и ляпы решений можно было бы на недостаток образования. Но ведь в начале своей военной карьеры это были советские офицеры. Так что же происходит? И почему в ближайшее время мне придется ещё чаще слышать такие вопросы и комментарии?Сегодня к власти на Украине пришли достаточно молодые люди, которые просто в силу возраста не могут иметь советского профильного образования. Отсюда можно сделать вывод о том, что решения по военным вопросам они будут принимать на основании мнений военных экспертов и аналитиков. Один из образцов современной военной аналитики Украины мы сегодня и попробуем понять. Тем более что текст этой записки лежит, по некоторым данным, на столах депутатов Верховной рады.Речь пойдет о противоракетной обороне Украины и её способности противостоять атаке российских ракет малой и средней дальности. Документ серьезный, поэтому прошу воспринимать написанное серьезно.В августе 2019 года закончилось действие договора по РСМД, что, естественно, ставит перед украинским руководством резонный вопрос: способна ли Россия пробить ПВО и ПРО Украины в случае нападения? Обладает ли Украина необходимым потенциалом для собственной защиты?Традиционно для Украины анализ начинается с завуалированного под правду рассказа о подлости и жестокости российских военных:Понятно, что «хождение в Европу» приучило украинцев верить только западной пропаганде. И считать западную, а лучше американскую, точку зрения единственно верной. Даже при отсутствии каких-либо доказательств. Спорить по этому поводу бесполезно. Да и не стоит перевоспитывать взрослых людей. Горбатого могила исправит.Читаем дальше. Чем располагает Россия на сегодняшний момент для нападения на Украину? Прежде всего это оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер», который способен поражать цели на расстоянии от 50 до 2000 километров.Не менее грозным вооружением являются ракеты воздушного базирования Х-55 (разработка СССР) и Х-101 (разработка РФ), которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Большое количество ракет компенсируется небольшим количеством носителей (самолетов).Кстати, большую роль в вооружении российской армии ракетами Х-55 сыграла Украина! Именно благодаря миролюбивой политике Украины Россия получила 575 ракет Х-55 в счет оплаты поставок газа в 1999 году.Думаю, читатели поняли, что именно Украина во многом «породила» сегодняшнюю мощь российской армии. Передали ядерное оружие, передали ракеты. Неожиданно? Возможно. Но как греет душу украинским националистам, которые уже понимают, что вернуть промышленную, а значит, и военную, мощь Украине невозможно. Ещё одна сказка про выкопанное Черное море.Понятно, что «полного списка ракетного вооружения ВСУ предоставить нельзя из соображений секретности. ПРО и ПВО Украины сегодня находятся на боевом дежурстве и защищают объекты», список которых мы тоже представить не можем по тем же причинам.Не улыбайтесь. Именно такие мотивировки отказов депутатам Рады и чиновникам высшего звена для нашего южного соседа — норма. Если нечего показать, то самое лучшее — сведения засекретить. У нас это есть, но об этом знают только те, кому положено. Но вернемся к аналитике.Итак, большую часть противоракетного и противовоздушного вооружения ВСУ составляют комплексы С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и «Бук-М1». В процессе ремонта находятся не менее мощные комплексы «Куб» и «Тор». Украинские ученые сегодня решают проблему увеличения скорости и дальности ракет для этих комплексов. (Кстати, ежегодно сообщается, что вот-вот эти ракеты поступят на испытания или даже на вооружение.)В аналитической записке упоминается один факт, которым можно объяснить использование «Бука» для уничтожения гражданского самолета.(По украинским источникам.)Особое внимание ВСУ уделяет глубокой модернизации ЗРК С-125 «Печора». Украинские оружейники уже смогли приравнять этот комплекс к ЗРК средней дальности (!), увеличив дальность стрельбы с 18 до 40 километров!Кроме перечисленного вооружения, ВСУ активно вооружается и другими комплексами: ОСА-АКМ, «Стрела-10», самоходными ЗСУ-23-4 «Шилка» и 2К22 «Тунгуска». Все эти системы восстанавливаются и используются украинской армией достаточно активно.Как видно из того, что перечислено в записке, производить что-то серьезное Украина разучилась. Вся мощь ПРО и ПВО ВСУ — это не более чем традиционное для этой страны проедание советского наследия. Но для малосведущего человека все эти красивые названия звучат грозно.Мощь украинских ПВО русские испытали во время конфликта в 2008 году. Когда армия Грузии, практически не имея опыта использования «Буков», переданных Украиной (по российским данным, вместе с подготовленными экипажами), по разной информации, уничтожила от 4 до 8 российских самолетов.В отличие от неопытных грузин, украинские солдаты и офицеры имеют опыт боевого использования комплексов. ВС Украины постоянно участвуют в учениях, проводят тренировки и практические стрельбы. Обучение экипажей ведется с учетом боевого опыта противодействия России в Грузии и Сирии.Вывод. ВСУ обладают достаточными средствами для отражения нападения России как минимум по столице, крупным городам и объектам инфраструктуры. А учитывая, что вооружение для нападения у российских ВС ограничено необходимостью оборонять собственные объекты в других регионах, нападения на Украину в ближайшее время не планируется.Читая вот такие опусы «экспертов» и «аналитиков», невольно задаешься вопросом: зачем? Для чего нужно вначале создать образ агрессивного соседа, готового в любую минуту начать войну, а затем «мощно его разгромить».В украинских СМИ сегодня очень часто используется это слово: «мощно». Всё, что связано с антироссийскими действиями не только в собственной стране, но и в других странах, обязательно «мощно». «США ввели мощные санкции против России», «Украина мощно ответила на…», «Школьники мощно провели конкурс рисунка против войны на Донбассе…»Популярность украинской армии сегодня, мягко говоря, не очень. Только в Киеве военкоматы направили в полицию больше 30 000 запросов на поиск призывников-уклонистов. В этих условиях необходимо создать в обществе иллюзию собственной безопасности и способности уничтожить любого врага в короткие сроки.Это понятно всем. Непонятно другое. Зачем такими «аналитическими» записками снабжать тех, от кого прямо зависит судьба государства? Зачем врать депутатам, чиновникам, собственным военным? Агония государства? Возможно. Но мне ближе другое объяснение. Украинцев надо приучить к мысли о том, что война с Россией неизбежна.Задача на самом деле не так сложна, как кажется. За последние годы целую планету приучили спокойно воспринимать разговоры о применении ядерного оружия, о третьей мировой войне, о праве сильного государства диктовать более слабым собственные условия и требования. Посмотрим на развитие событий… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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