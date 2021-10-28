Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Украина

Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит

28 октября 2021, 15:05  •  107 • Украина
Минобороны Украины снова гонит эшелоны с бронетехникой и артиллерией к Донецку и Луганску. Идёт планомерный захват не только «серой зоны», но и территории народных республик. Население – в том числе и граждан России, – украинские вояки берут в заложники. Между тем, руководство народных республик только и делает, что фиксирует происходящее, но даже не думает что-то предпринимать в ответ. Неужели Москва запретила? Или Пушилин и Пасечник уже морально готовы возглавить «правительства в изгнании»?
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
«Противник делает то, что он должен, – возмущается герой «Русской весны», бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский. – Мы почему не делаем?!» И сам же отвечает: проблемы действующих подразделений народных республик «носят системный характер, а не являются следствием чьей-то некомпетентности». «Недокомплект, психологическая усталость, отсутствие необходимого оснащения, подавление инициативы – наша реальность и наш стиль войны». Если противник оказывается эффективен, значит, неэффективными были мы, – доказывает Ходаковский. Украинские войска берут под контроль территории, где, как минимум, треть населения получила российские паспорта. «Было бы адекватным поставить противника на место», – считает Ходаковский, – вот только кто это будет делать?
Из ДНР сообщают, что украинские войска оставили захваченную накануне Старомарьевку. На вопрос – всё ли в порядке с местными жителями? – отвечают невнятно, мол, «не со всеми». Известно, что нескольких российских граждан украинские военные «взяли в плен» – сначала их удерживали в здании сельской администрации, а затем погрузили в грузовики и увезли в неизвестном направлении. Не уточняется, сколько сельчан погибли при штурме села. При этом министр обороны Таран продолжает врать, что Старомарьевку, де, никто не захватывал (вчера он точно так же врал, что «Байрактары», де, никто не применял – хотя на тот момент уже было известно о приказе применить беспилотники, отданном главкомом ВСУ – сам же Залужный об этом в итоге и сообщил).
В этой связи примечательно заявление депутата Госдумы Александра Бородая – мол, ничего больше не остаётся, как взять автомат и идти на подмогу (раз в народных республиках на это не могут решиться). «Сказать «вот уже началось!» я не могу, – признаётся Бородай. – Но среди добровольцев шорох уже пошёл. Люди готовятся. О неизбежности войны говорили давно. Судя по всему, война начнётся в ближайшее время. Интенсивная война. Если ради защиты электората нужно будет взять автомат, значит – такая судьба».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 18:05
Украинские военные заняли Старомарьевку – что станет с 37 российскими гражданами, проживающими в селе?
27 октября 2021, 01:10
Ахметов запретил импорт электроэнергии из Белоруссии
27 октября 2021, 14:35
Устроить военную эскалацию на Донбассе распорядился главком ВСУ Валерий Залужный
27 октября 2021, 10:30
Кишинёв решил испугать Москву российским газом?
27 октября 2021, 01:10
На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию
27 октября 2021, 01:10
На Украине строят новые военные городки НАТО на границах Крыма и Донбасса: готовят «грузинский сценарий»?
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 08:40
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.