Минобороны Украины снова гонит эшелоны с бронетехникой и артиллерией к Донецку и Луганску. Идёт планомерный захват не только «серой зоны», но и территории народных республик. Население – в том числе и граждан России, – украинские вояки берут в заложники. Между тем, руководство народных республик только и делает, что фиксирует происходящее, но даже не думает что-то предпринимать в ответ. Неужели Москва запретила? Или Пушилин и Пасечник уже морально готовы возглавить «правительства в изгнании»?

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

«Противник делает то, что он должен, – возмущается герой «Русской весны», бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский. – Мы почему не делаем?!» И сам же отвечает: проблемы действующих подразделений народных республик «носят системный характер, а не являются следствием чьей-то некомпетентности». «Недокомплект, психологическая усталость, отсутствие необходимого оснащения, подавление инициативы – наша реальность и наш стиль войны». Если противник оказывается эффективен, значит, неэффективными были мы, – доказывает Ходаковский. Украинские войска берут под контроль территории, где, как минимум, треть населения получила российские паспорта. «Было бы адекватным поставить противника на место», – считает Ходаковский, – вот только кто это будет делать?

Из ДНР сообщают, что украинские войска оставили захваченную накануне Старомарьевку. На вопрос – всё ли в порядке с местными жителями? – отвечают невнятно, мол, «не со всеми». Известно, что нескольких российских граждан украинские военные «взяли в плен» – сначала их удерживали в здании сельской администрации, а затем погрузили в грузовики и увезли в неизвестном направлении. Не уточняется, сколько сельчан погибли при штурме села. При этом министр обороны Таран продолжает врать, что Старомарьевку, де, никто не захватывал (вчера он точно так же врал, что «Байрактары», де, никто не применял – хотя на тот момент уже было известно о приказе применить беспилотники, отданном главкомом ВСУ – сам же Залужный об этом в итоге и сообщил).

В этой связи примечательно заявление депутата Госдумы Александра Бородая – мол, ничего больше не остаётся, как взять автомат и идти на подмогу (раз в народных республиках на это не могут решиться). «Сказать «вот уже началось!» я не могу, – признаётся Бородай. – Но среди добровольцев шорох уже пошёл. Люди готовятся. О неизбежности войны говорили давно. Судя по всему, война начнётся в ближайшее время. Интенсивная война. Если ради защиты электората нужно будет взять автомат, значит – такая судьба».