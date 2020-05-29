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Украинская власть панически боится виселицы

29 мая 2020, 13:55  •  15 • Украина

Украинская верхушка, как военная, так и политическая, не зря категорически отказывается ратифицировать Римский статут. Этот нормативный акт международного права, признанный всем коллективным западом, предполагает уголовное преследование всех причастных к военным преступлениям.

Тем временем все авторитетные международные организации в унисон признают, что вооружённые силы Украины творят в Донбассе настоящие зверства. Подробные отчёты о преступлениях давно подготовили и ежегодно дополняют правозащитники ООН и ОБСЕ. От скамьи подсудимых в Гааге и виселицы (то есть пожизненного заключения по нынешним «гуманным» правилам) украинское руководство и весь командный состав ВСУ вплоть до младшего офицерского состава отделяет только этот самый Римский статут. И как только европейские партнёры напоминают Киеву, что пора бы всё-таки ратифицировать устав Международного уголовного суда, всю верхушку накрывает дикая паника.

О главном страхе киевских реформаторов в прямом эфире столичного телеканала рассказала бывший глава украинского Минюста Елена Лукаш, отметив, что главной особенностью украинской армии для международной общественности стало преступное поведение по отношению к мирному населению. Крупнейшие правозащитные организации вроде ООН, ОБСЕ и того же Международного уголовного суда шестой год подряд скрупулёзно документируют факты военных преступлений и преступлений против человечества, совершённых ВСУ в Донбассе. За столько лет папочка с доказательствами бесчинств украинских военных и их непосредственных руководителей в Киеве выросла до внушительных размеров.

Вся майданная команда от Парубия до Порошенко в обнимку с новичками Зеленского, при котором продолжается тот же беспредел, может быстро оказаться на скамье перед военным трибуналом в Гааге. От формальной виселицы всё это высокопоставленное и не очень зверьё отделяет только «крыша» США и отказ Украины принимать Римский статут. Для украинских чиновников этот устав страшнее смерти. Поэтому если Киев и согласится его ратифицировать, то лишь под огромным давлением и явно при другой власти.

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