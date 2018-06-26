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Украинская уполномоченная по правам человека срывает договоренности Путина и Порошенко

26 июня 2018, 13:54  •  199 • В России

Договоренность, достигнутая ранее в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Петром Порошенко, о том, что омбудсмены России и Украины смогут на взаимной основе посетить граждан своих стран, находящихся в местах заключения, соответственно, в России и на Украине, оказалась под угрозой. Виной тому – несогласованность действия самих уполномоченных по правам человека. В первую очередь – украинской уполномоченной Людмилы Денисовой.

Она находится в поездке по России с 14 июня, но постоянно нарушает договоренности с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. По совместно принятому плану они собирались вместе посетить в Омске осужденного гражданина Украины Дмитрия Штыбликова 16 июня, после чего планировалась поездка Москальковой в Херсон для инспекции условий содержания арестованного и содержащегося в СИЗО главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Однако госпожа Денисова, наплевав на договоренности, отправилась по своей инициативе в ЯНАО, где отбывает срок объявивший голодовку и согласившийся на комплексную терапию (искусственное кормление) Олег Сенцов, осужденный за подготовку террористических актов. Поскольку никаких договоренностей об этом посещении не было, Денисову к Сенцову никто не пустил. И она, точно так же, на авось, без всяких согласований отправилась во Владимир к отбывающему наказание Николаю Карпюку. А затем попыталась пробиться в СИЗО «Лефортово» к Роману Сущенко. Все в том же порядке партизанской самодеятельности.

В итоге на запланированное посещение Штыбликова в Омск Денисова просто не прилетела. Его посетили Татьяна Москалькова и украинский консул. После чего Татьяна Москалькова, справедливо полагая, что по принципу взаимности наступила очередь ее визита к гражданам России в украинских тюрьмах, отправилась на Украину и прибыла в Киев утром 26-го июня. Отметим, что украинские пограничники не пустили в Киев освещавшего ее поездку журналиста Евгения Примакова, которому запретили въезд на Украину на 5 лет из-за того, что он «представляет угрозу национальной безопасности».

Москалькова по прилету заявила, что не сможет посетить Кирилла Вышинского, но рассчитывает увидеть гражданина РФ Максима Одинцова, находящегося в СИЗО Киева. Все из-за той самой паритетности.

- Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека, - пояснила Татьяна Николаевна. Однако и это посещение оказалось под угрозой. И все из-за очередных претензий украинской стороны.

- Я остаюсь в России, поскольку жду разрешения на посещение Романа Сущенко, - заявила в интервью украинскому телеканалу «112» украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и пообещала, что Москальковой никто на Украине увидеться с заключенными-россиянами не даст. - Все требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины.

Столь неадекватное поведение украинской стороны можно объяснить разве что стремлением сорвать достигнутые договоренности между главами государств, чтобы использовать далее этот срыв в политических целях и внутриукраинских интригах. Впрочем, в Кремле не теряют надежды, что договорен6ности все же удастся выполнить.

- Мы знаем заверение президента Порошенко о том, что Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное - затягивает его по времени, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил. – Но работа продолжается.

P.S. По последним данным пресс-службы Москальковой Татьяне Николаевне удалось увидеться с российскими моряками с судна «Норд», ранее задержанными украинскими пограничниками.

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