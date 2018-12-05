Украинская церковь станет митрополией Константинополя

• 154 • Украина

После проведения Синода Константинопольского патриархата по вопросу Украинской Православной церкви не был озвучен ни текст томоса, ни дата проведения объединительного Собора в Украине, на котором должны были избрать главу новой церковной организации. Однако тогда Вселенский патриархат утвердил проект устава для автокефальной православной церкви на Украине и в середине декабря ожидается проведение Объединительного собора в Киеве, на котором документ может быть утвержден. Об этом пишет издание strana.ua.

В распоряжении издания "Апостроф" оказался проект устава, подготовленного Вселенским патриархатом. "Страна" изучила документ и пришла к заключению: «Главный вывод, который из него следует - автокефальной православной церкви в Украине не быть самостоятельной буквально ни в каких вопросах».

"Членами Автокефальной Православной Церкви в Украине все православные христиане, проживающие в стране", - сказано в проекте устава. Вместо патриарха новой структуре положен митрополит: "Митрополит Киевский несет каноническую ответственность за окормление народа Божия в своей архиерейской области и, кроме того, является Председателем Архиерейского собора, Священного Синода и Предстоятелем автокефальной Православной церкви в Украине".

«Если раньше, как утверждал официальный Киев, украинской церковью "руководили в Москве", то в будущем неформальным главой Православной церкви в Украине будет Стамбул и патриарх Варфоломей. Он же станет и последней инстанцией по всем важнейшим вопросам новой церкви», - констатирует издание.

Константинопольский патриарх будет принимать решения по всем конфликтным вопросам, включая наказания для священников. Украинская автокефальная церковь не сможет открывать собственные приходы на территории других стран и проводить самостоятельную канонизацию святых – вопреки практике автокефальных церквей.

Пётр Порошенко считает, что Объединительный собор, на котором в том числе изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, может состояться в середине декабря, после чего избранный архиерей должен отправиться в Стамбул, дабы получить томос из рук Варфоломея.

«До сих пор такой Собор не был созван из-за двух основных причин. Во-первых, Киевский патриархат и УАПЦ имели большие разногласия по уставу будущей организации. Глава автокефалов митрополит Макарий предлагал сообща обсудить этот устав заранее, а лишь затем вынести этот проект на объединительный Собор. Предстоятель УПЦ КП Филарет не соглашался на это, планируя утверждать устав на Соборе без всяких согласований. По сути именно этот гордиев узел разногласий между Макарием и Филаретом попытался разрубить Варфоломей, написав устав новой церкви вместо них», – пишет издание «Страна».

Вторая причина срыва Собора: УПЦ Московского патриархата не желает идти в автокефалию. «Для патриарха Варфоломея остается принципиальным условием участие в Соборе значительного количества представителей епископата канонической УПЦ. Но за полгода активных действий по Томосу на Банковой не смогли склонить к участию в этом процессе даже пятую часть епископата УПЦ», - отмечает издание

По его информации, из клириков канонической УПЦ в раскол подался скандально известный Александр (Драбинко) – митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский. Кроме него из 92 архиепископов, которые входят в Синод УПЦ, открыто выступает за автокефалию только один владыка Симеон – митрополит Винницкий и Барский. По этой причине он был подвергнут обструкции в своей епархии, где ни один из священников не пошел вслед за ним. Митрополит Черкасский Софроний поддерживает саму автокефалию, однако отказался от участия в Соборе под предводительством анафемы – главы «Киевского патриархата» Михаила «Филарета» Денисенко. Архиепископ Генический Филарет (Зверев), который также приходил на встречу к Порошенко, уже открестился от участия в Соборе.

"В том, что последний Синод в Стамбуле так и не утвердил Томос и дату объединительного собора, есть и тревожный знак. Как утверждалось ранее, для патриарха Варфоломея является принципиальным участие в этих процедурах епископата канонической УПЦ. Если торможение этого процесса связано именно с отсутствием таковых, это значит, что государственный аппарат Украины таки будет прибегать к персональным репрессиям, по отношению к архиереям и всей УПЦ в целом. Репетицию этих процессов мы имеем возможность лицезреть уже третью неделю", - заявил протоиерей УПЦ Олег Точинский.

"Фанар должен был объявить, что есть текст томоса. Документ якобы готов, но вручат его главе новой церкви после объединительного Собора. Фанар подстраховывается. Документ составлен, об этом публично заявят. А вот отдадут его после объединительного Собора. Вечером деньги, утром стулья. А Собор может и сорваться. Но Фанару претензии предъявить будет трудно", – приводит издание мнение неназванных источников в церковных кругах. По их мнению, несмотря на все препятствия, собор все равно попытаются провести до президентских выборов, чтоб под них и получить пресловутый томос.

Источник

Фото: REUTERS

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники