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Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы сдохнем, но не вернёмся"

27 сентября 2020, 19:30  •  561 • В мире
Житель ДНР Андрей в прямом эфире высказал откровенную правду о действиях Украины в отношении народных республик. По его словам, вопроса о возвращении территорий под контроль Украины даже не стоит. "Мы сдохнем, но не вернёмся", - сказал он. После эмоционального заявления на русском языке ведущие также перешли на русский.
Житель Донбасса Андрей в прямом эфире украинского телевидения высказал, что думает по поводу намерений Киева вернуть народные республики. По его словам, это невозможно, регион не вернётся под контроль Украины после тех трагических событий и того количества смертей, которые принесла эта война.
Ведущие телеканала "Наш", которые с гостями говорили по-украински, перешли на русский язык после сказанного Андреем. Ведущая ток-шоу по-русски поинтересовалась, как поступит Андрей в случае, если Украина начнет реинтеграцию Донбасса: уедет в Россию?
Дончанин эмоционально в эфире ответил: "В Украине, в Москве, в Вашингтоне - где угодно, нас никто не заставит вернуться в Украину. Мы сдохнем, но не вернёмся!"
Надежда Савченко попыталась перестроить обсуждение на то, что Андрей никого не терял на войне из близких, а потому он так категоричен.
Однако житель Донбасса парировал, что эти критерии неприменимы, поскольку он своими глазами видел тела жертв войны - своих близких, соседей. И до сих пор, пояснил он, украинские силы стоят неподалёку от населённого пункта, где он живёт.
Отметим, что периодически украинские радикалы нарушают режим тишины и обстреливают приграничные территории народных республик.

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