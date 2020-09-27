Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы сдохнем, но не вернёмся"

Житель Донбасса Андрей в прямом эфире украинского телевидения высказал, что думает по поводу намерений Киева вернуть народные республики. По его словам, это невозможно, регион не вернётся под контроль Украины после тех трагических событий и того количества смертей, которые принесла эта война.

Ведущие телеканала "Наш", которые с гостями говорили по-украински, перешли на русский язык после сказанного Андреем. Ведущая ток-шоу по-русски поинтересовалась, как поступит Андрей в случае, если Украина начнет реинтеграцию Донбасса: уедет в Россию?

Дончанин эмоционально в эфире ответил: "В Украине, в Москве, в Вашингтоне - где угодно, нас никто не заставит вернуться в Украину. Мы сдохнем, но не вернёмся!"

Надежда Савченко попыталась перестроить обсуждение на то, что Андрей никого не терял на войне из близких, а потому он так категоричен.

Однако житель Донбасса парировал, что эти критерии неприменимы, поскольку он своими глазами видел тела жертв войны - своих близких, соседей. И до сих пор, пояснил он, украинские силы стоят неподалёку от населённого пункта, где он живёт.

Отметим, что периодически украинские радикалы нарушают режим тишины и обстреливают приграничные территории народных республик.