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Украинская сторона провоцирует гуманитарную катастрофу в Донбассе

09 июня 2018, 10:40  •  132 • Украина
Донецкая фильтровальная станция остановлена
Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водой населённые пункты Авдеевку, Селидово, Красноармейск, Доброполье и другие на территории, подконтрольной Украине, и Донецк и Ясиноватую с пригородами на территории ДНР, является лишь частью Южнодонбасского водовода, от которого зависит водоснабжение всего Приазовья, в том числе Мариуполя.
Заборное сооружение водовода находится в пригороде Горловки (ДНР), а насосная станция первого подъёма и ДФС – в так называемой серой зоне. Оба объекта постоянно попадают под обстрелы ВСУ.
В очередной раз станция была обесточена 6 июня после миномётного обстрела – была повреждена одна из высоковольтных линий, питающих ДФС.
Станция постоянно прекращает свою работу, а после ремонтных работ возобновляет, и всё это длится уже пятый год. На постоянные требования ООН и ОБСЕ прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции в ВСУ не обращают внимания.
В ООН не раз отмечали, что последствиями обстрелов может стать экологическая катастрофа, если ёмкости с хлором, который хранится на станции, будут повреждены.
6 июня было принято решение не просто об остановке станции, а о консервации и эвакуации рабочих при содействии СММ ОБСЕ.
«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе Н20 (дорога, ведущая к  Донецкой фильтровальной станции) без  непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Руководством компании «Вода Донбасса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», – завил представитель компании «Вода Донбасса».
7 июня эвакуация персонала на ДФС была завершена, станция законсервирована. С территории ДФС вывезены хлор и другие опасные реагенты, административное и бытовые помещения опечатаны. На данный момент дежурная смена эвакуирована, сообщает официальный сайт Донецкой народной республики.
«Цель постоянных обстрелов ДФС – вызвать гуманитарную катастрофу: разливы нечистот и отсутствие воды  – лучшая питательная среда для всевозможных инфекций. После того как она, не дай Боже, случится, начнутся обвинения в адрес ДНР в неспособности контролировать санитарную обстановку, что логически выльется в требование введения в Донбасс иностранной военной миссии», – считает донецкий политический аналитик Александр Дмитриевский.
Руководство компании «Вода Донбасса» акцентировало внимание на том, что максимальный период недопущения гуманитарной катастрофы от остановки станции составляет пять дней.
«За это время стороны должны найти компромиссное и безопасное для жизни персонала решение по процедуре ротации без непосредственного участия СММ ОБСЕ», – говорится в заявлении компании.
Однако украинская сторона отказывается даже обсуждать вопрос разведения сил в районе станции, говорит председатель Народного совета ДНР  Денис Пушилин.
«Основной причиной эскалации напряжённости вокруг станции является стремление украинской стороны взять под контроль стратегически важный объект жизнеобеспечения для использования в качестве очередного инструмента блокады Донбасса», – считает он.
Ранее представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о том, что наблюдатели временно приостановят усиленный мониторинг пересменки работников на станции в связи с непрекращающимися обстрелами этого района.
Соб. корр. ФСК
Фото: Донецкая фильтровальная станция под обстрелами ВСУ
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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