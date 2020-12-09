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Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов

09 декабря 2020, 04:50  •  43 • Украина

Киевские супермаркеты полны российских товаров и, в первую очередь, нужно ограничить их ввоз, но не импорт энергоносителей.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил народный депутат Украины 7-8 созыва, член политсовета и председатель киевской городской организации запрещенной в РФ ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

«Мы говорим о топливе для АЭС, газе… Если мы сегодня заходим в супермаркет в Киеве, и я вижу там воду которая произведена в Московской области. У меня вопрос: мы в Украине воды своей не имеем, что нам надо везти воду из Московской области?!

И таких примеров много, начиная от товаров первой необходимости, зубной пасты и т.д. Зайдите в любой магазин и посмотрите, сколько там товаров из России. Можно было это ограничить? Я считаю, что давным-давно можно было ограничить! Почему мы продолжаем давать агрессору возможность зарабатывать деньги на нашем рынке?!», – негодует Ильенко.

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