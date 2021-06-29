Украинская статистика таки знает численность населения Украины

Кількість домогосподарств (тисяч) 14784,3





Середній еквівалентний розмір домогосподарства (осіб) 2,10



Пришлось мне вчера пообщаться с очередным представителем украинской флоры. Вопрос как всегда коснулся уровня жизни вна Украине и в России. На его "брат подруги знакомой сестры мужа любовницы моего начальника был в Белгороде и видел там кучу нищих" пришлось обратиться к статистике. Украинской в том числе. У них кстати выходят довольно интересные исследования. Вот например Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2020 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)Отчёт сам по себе занятный и его можно разобрать, но у меня глаз зацепился за подвал таблиц:Несложный подсчёт в одно действия даёт нам 31 миллионо "осiб", проживающх на Украине. Это конечно не все граждане, но про это есть сноска:В этой и последующих таблицах публикации приведено количество домохозяйств по состоянию на 1 января 2020 без учета институционального населения (военнослужащих срочной службы, лиц, находящихся в местах лишения свободы, лиц, постоянно проживающих в домах-интернатах, домах престарелых) , маргинальных слоев (беспризорных и т.д.). А также без учета домохозяйств временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.Таким образом украинская статистика нам говорит, что в стране наличествует примерно на 7-8 миллионов населения меньше чем она же говорит нам в отчёте Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2021 року та середня чисельність у січні 2021 року (41,4 миллиона человек). Или же не Украине 10 миллионов военнослужащих, заключённых тюрем и БОМЖей.