Украинская стабильность. Президент новый – речи старые

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто. Гарант украинской конституции заявил о готовности присоединиться к новой программе сотрудничества МВФ и ВБ после формирования нового правительства.С обретения независимости каждый новый лидер Украины убежден, что его предшественники делали все неверно, и только он один знает, как привести страну к процветанию. Не стал исключением и новоизбранный президент Владимир Зеленский, вот только инструменты вывода страны из кризиса все те же.Первые кредиты от международных валютных организаций Украина стала получать еще в 1994 году в рамках программы поддержки стран, осуществляющих переход от плановой экономики к рыночной. Надо полагать, первый кредит был использован по назначению, и рыночная экономика успешно внедрена, потому как с 1995 по 1998 годы Украина получила 1,9 млрд. долларов на «стабилизацию экономической ситуации».В период с 1998 по 2002 годы Украина привлекла еще 1,6 млрд. долларов, а с 2008 страна брала кредиты так, словно их никогда не нужно было бы возвращать: около 14 млрд. долларов при президенте Януковиче и 17,5 млрд. долларов при Порошенко.Примечателен тот факт, что МВФ оказывает финансовую поддержку только при выполнении определенных условий, которые весьма непопулярны среди населения, а потому они редко предаются огласке.Кроме того, не только МВФ позволяет украинской экономике «крепнуть», Киев за годы независимости добился того, что внешний государственный долг приближается к сумме в 100 млрд. долларов. Более того, отказ от кредитов грозит Украине дефолтом, потому как новые транши идут на покрытие старых долгов.Так, в сентябре 2018 года, чтобы избежать краха украинской экономики, премьер-министр Владимир Гройсман пошел на сделку с МВФ. В результате чего тарифы на газ для населения выросли на 23,5%, что привело к протестам у здания «Нафтогаза».Более того, очередное повышение стоимости голубого топлива, согласно все тем же договоренностям, предстоит уже при новом кабмине в апреле 2020 года, но уже на 36,5%.Иронично, но в сложившейся ситуации премьер-министр обвинил правительство, при президенте Януковиче, набравшем ненужные кредиты, хотя рекордсменом по суммам сотрудничества с МВФ стал Порошенко.Учитывая растущий внешний долг Украины, Зеленский осознает, что отказаться от кредитов ему не удастся, но как будут освоены эти средства и на каких условиях их придется получать, неизвестно. Впрочем, как это уже принято на Украине, условия кредитования можно и не оглашать.Кроме того, украинский лидер заявил, что в рамках подготовки к сотрудничеству страна готовится к «глобальной приватизации», что тоже скажется на судьбе рядовых украинцев. В погоне за рыночным счастьем многие предприятия, ушедшие с молотка в руки олигархов, просто перестали существовать, а люди остались без работы. Что ж, вперед, в Европу, пополнять ряды трудовых мигрантов, нужно же чем-то платить за газ!