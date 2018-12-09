Украинская спецслужба обвинила российских коллег в организации протестов во Франции

Чувство небывалой гордости за всепланетное могущество Родины охватывает меня тем, больше, чем больше параноидального и шизофренического бреда несется в адрес российского руководства из ставших широко известными в последние годы адресов. Россия, которая представляет из себя региональную ржавеющую бензоколонку с разорванной в клочья экономикой (хотя какая экономика может быть у бензоколонки, да еще ржавой? – прим. авт.) устраивает масштабные вмешательства в выборы на другом конце шарика, пачками ликвидирует предателей, которых сама выслала перед тем. А теперь вот, оказалось, что Россия организовала те самые протесты, которые сейчас сотрясают Францию.

- Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя, - сообщил на официальной странице в соцсети «Фейсбук» не какой-нибудь клоун вроде Ляшко или Мосийчука, а глава Службу Безопасности Украины Василь Грицак. Но этого ему показалось мало, и он добавил «полешек в костерок». - Радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ ... за спиной мирных митингующим прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но, по информации СБУ, российские спецслужбы организовывали аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Грицак, чтобы было понятно – это, по-нашему, глава ФСБ РФ Александр Бортников. Или, если применять аналогии советских времен, председатель КГБ Юрий Андропов. Такого уровня официальное лицо. Скажите, кто-нибудь может припомнить подобные утверждения от двух последних персон? Понятно, что нет. На это способны исключительно современные украинские аналитики и госдеятели. И не захочешь, а вспомнишь легендарную фразу нынешнего министра обороны Степана Полторака о наступлении украинских войск в северо-южном направлении. Или в юго-северном, не суть важно. А можно припомнить совсем недавние заявления самого Порошенко, когда он сначала до визга доходит, требуя изгнать «московскую церковь из Украины», а спустя несколько дней сообщает, что последние пару дней «имел разговор с предстоятелем Украинской православной церкви московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть наших моряков». Живая иллюстрация анекдота про «либо крестик снимите, либо трусы наденьте» в бане. Какие слова, такие и политики, одним словом. Не будем говорить уже о том, что ГУ ГШ ВС РФ получило назад свое прежнее название, вводящее потенциальных и уже состоявшихся врагов в состояние «шока и трепета» до обмачивания штанишек и дрожи в коленках. И стыдно главе спецслужбы государства не знать такой «мелочи».

На чем же зиждется уверенность украинских спецслужб в том, что за спиной протестующих стоит именно Россия, а не, к примеру, тот же Трамп, которому очень не понравилась идея Макрона о необходимости ослабления влияния США в Европе и приоритете создания европейской армии, чтобы не зависеть от Вашингтона? После чего, кстати, и начались во Франции хорошо скоординированные протесты, переходящие в погромы и мародерство. Может, перехвачены курьеры с указаниями, переговоры, данные со спутников о движении бурятской бронекавалерии по предместьям Парижа?

Оказывается, двое французов на одной из акций развернули и показали флаг ДНР. Вот это аргумент! А почему тогда не российский триколор? Чтобы уж наверняка «привязать» Россию и ее спецслужбы к протестам. Недоработочка. А почему в СБУ не увидели среди протестующих во Франции не одного, не двух, а целые группы людей в шапочках с символикой украинского флага? Там ведь гораздо больше аналогий с Майданом в Киеве. И шины уже жгут вовсю, распространяя удушливый смрад не только в Париже, но и в Тулузе, и других городах. Ой, а ведь на Украине сейчас все более популярными становятся высказывания, что и их Майдан устроила «рука Кремля». Понятно, что вину за обманутые надежды надо на кого-то взвалить, лишь бы не признавать своей ответственности, и «москали» тут - лучшие кандидаты. Но как-то обидно становится за Нуланд, сновавшую с печеньками по Майдану с ухватками базарной торговки, за Джона нашего Маккейна, ныне покойного и прочий американо-европейский дипломатический корпус, ходивших на майдан как по расписанию. И, конечно, за Мишико Саакашвили, оказавшимся одним из «щупалец» на «руке Москвы».

Сейчас еще Литва подтянется с новыми санкциями против России за французские беспорядки. И пазл в ущербных мозгах сложится окончательно. И можно было бы над этим посмеяться и забыть, если бы не одно «но». Эти клоуны выступают, к сожалению, не на цирковой арене, а в мировой политике. Под их началом вооружения, армии, спецслужбы. От них зависят жизнь и судьба миллионов людей. И они принимают решения на основании своих видений, навязчивых идей и непреходящего бреда. И остается надеяться лишь, что чувство самосохранения им не изменит. А там, возможно, в Киеве и примут поданный в Верховную Раду законопроект, обязывающий кандидатов в президенты пройти психиатрическую и наркологическую экспертизы. Только вот надо бы еще его действие распространить на руководителей силовых ведомств. Правда, после этого, похоже, придется поменять весь состав нынешнего украинского правительства.

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