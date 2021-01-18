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Украинская соковыжималка и квантовая физика

18 января 2021, 21:05  •  77 • Украина

Украинская тема навязла в зубах, потому что, ну сколько же можно!!!

Тем не менее вступившее в силу с 16 января сего года требование статьи 30-й закона «О языке…», предписывающее использовать мову во всех сферах жизни общества, а также кара со стороны государства за невыполнение оного, подвигло меня внести свои 5 копеек.

Не знаю, как у Вас, читатель, а у меня с каждым годом растет подозрение, что высший эшелон властных структур Украины — это все наши люди, которые действуют в интересах России, причем действуют очень эффективно.


Попытаюсь обосновать: независимая Украина — это всегда русофобское государство или, выражаясь газетным штампом, мелкая злая шавка на поводке у Дяди Сэма.

Какие бы политические силы ни приходили к власти и какие бы заявления о дружбе с Россией ни звучали из уст их лидеров — при первой же возможности шавка будет кусать и гадить на ботинки.

По-другому она не может, такой вот у собачки организм. Наша помощь будет приниматься как должное под крики: «Мало, давай еще!!!», и все равно мы для них «кляты москали» и всегда будем виноваты во всех их бедах.

Поэтому чем раньше такое, с позволения сказать, государство прекратит свое существование, тем будет лучше для всех его соседей и, прежде всего, для самих украинцев. И пришедшая на волне майдана власть прекрасно справляется с задачей по уничтожению собственной страны.

Даже после 23-х лет независимости, в 2014 году экономические связи двух стран были таковы, что их разрыв повлек бы за собой коллапс всей украинской промышленности.

Проще говоря, если это сделать — страна накроется медным тазом.

Порошенко с Яценюком — да, негодяи и воры, но не дебилы же, зачем убивать то, с чего кормишься. Тем не менее они это сделали, и страна этим самым тазом накрылась. Может, и правда выполняли задание Кремля?

Семилетнее противостояние на Донбассе пожирает гигантское количество бюджетных денег, разлагает армию, является крайне раздражающим фактором для всего украинского общества и в конечном итоге ведет к распаду всего государства. Но вопреки всякой логике, оно силами властной верхушки продолжается и будет продолжаться вплоть до исчезновения самой Украины и никакие Минские соглашения тут не помогут.

Насильственное насаждение мовы в стране, где русский язык знают практически все, а юго-восток говорит на нем с рождения — выстрел даже не в собственную ногу, а повыше и в то самое место, которое между ног.

Ежу понятно, что ничего другого, кроме отвращения и желания делать наперекор, это не вызовет (кто постарше, может вспомнить поздний догорбачевский СССР с обязательной заунывной политучебой на предприятиях, идеологическим мусором в газетах и журналах. Ну, и к чему это привело?).

Знаете, как по-украински будет соковыжималка — сіковичовичувалка, коробка переключения передач — скринька перепихунців, а сексуальный маньяк (прошу прощения у дам) — пісюнковий злодій. Читать на таком забавном языке лекции по термодинамике или квантовой физике невозможно в принципе, ибо в нем отсутствуют слова для обозначения сложных технических терминов, а это означает одно, что высшего технического образования в неньке не будет совсем.

Язык национального фольклора и общения хуторян между собой о своих сельских немудреных делах — не соперник «великому и могучему» и в свободной конкуренции проигрывает вчистую. Так что, похоже, языковой закон принимали тоже «наши люди» и в интересах Русского мира.

Таких факторов вагон, просто в данной статье их невозможно даже кратко перечислить, а каждый из них — цветок на могилу незалежности.

Звучащие в различных СМИ заявления, что Украина — непосильная для нас ноша и лучше от нее держаться подальше, недальновидны.

Геополитически — украинские земли должны войти в состав России, иначе никак, ибо речь идет о нашей национальной безопасности.

Поэтому все равно нам придется этим заниматься. Это наши территории, и это наши люди, временно превращенные в манкуртов (манкурт — человек, потерявший связь со своими историческими, национальными корнями, забывший о своём родстве). И чем раньше эксперимент с незалежностью закончится, тем больше там останется адекватных людей и, соответственно, легче пойдет процесс интеграции этих территорий в состав России. Киевская область Российской Федерации — ну как, звучит?!

Да, потребуются огромные усилия, гигантские ресурсы, длительное время для переходного периода, но ведь это же все свое-родное. У какого вменяемого жителя нашей страны повернется язык сказать: «Если бы Крым остался украинским, то у России было бы больше денег»?

Поэтому лично я с симпатией относился и к Порошенко, и к Яценюку, и к Гройсману, как и сейчас с такой же симпатией отношусь к Зеленскому, Шмыгалю и прочей гопкомпании, стоящей у руля страны и уверенной рукой направляющей ее в пропасть. Они все делают правильно и в наших интересах, молодцы, ребята, так держать!

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