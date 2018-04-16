Украинская скрипучая телега несётся в финансовую пропасть

Украина опять оказалась одной из самых нищих и несчастных стран мира

Согласно Bloomberg's Misery Index (индексу нищеты, который каждый год рассчитывает агентство Bloomberg), Украина остаётся в десятке самых худших экономик мира. Хотя и чуть-чуть улучшила свою позицию – переместилась с 5-го места в 2017 году на 7-е место в 2018-м.



А в мировом рейтинге счастья Украина заняла 138-е место по уровню счастья населения, что даёт ей право называться одной из самых несчастных стран на планете. Для сравнения: в 2013 году Украина в рейтинге счастья занимала 87-е место. Только какое счастье может быть в нищей стране?

Ещё в 2016 году Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом анонсировал принятие стратегии борьбы с бедностью. К 2020 году количество бедных украинцев по планам правительства должно уменьшиться почти в два раза: с 11 миллионов до 6 миллионов человек, или с 28% до 15%.