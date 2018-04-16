Украинская скрипучая телега несётся в финансовую пропасть

Украина опять оказалась одной из самых нищих и несчастных стран мира
Согласно Bloomberg's Misery Index (индексу нищеты, который каждый год рассчитывает агентство Bloomberg), Украина остаётся в десятке самых худших экономик мира. Хотя и чуть-чуть улучшила свою позицию – переместилась с 5-го места в 2017 году на 7-е место в 2018-м.
А в мировом рейтинге счастья Украина заняла 138-е место по уровню счастья населения, что даёт ей право называться одной из самых несчастных стран на планете. Для сравнения: в 2013 году Украина в рейтинге счастья занимала 87-е место. Только какое счастье может быть в нищей стране?
А в мировом рейтинге счастья Украина заняла 138-е место по уровню счастья населения, что даёт ей право называться одной из самых несчастных стран на планете. Для сравнения: в 2013 году Украина в рейтинге счастья занимала 87-е место. Только какое счастье может быть в нищей стране?
Ещё в 2016 году Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом анонсировал принятие стратегии борьбы с бедностью. К 2020 году количество бедных украинцев по планам правительства должно уменьшиться почти в два раза: с 11 миллионов до 6 миллионов человек, или с 28% до 15%.
А на закате 2017-го министр социальной политики Андрей Рева (тот самый, что предлагал украинцам меньше есть) отчитался, что за год «уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%». То есть, по данным украинского правительства, бедных – 28%, а по данным отдельно взятого министра, отвечающего за социальную сферу, – почти в два раза больше. То ли проблемы с арифметикой у украинских чиновников, то ли цифры берутся с потолка, чтобы отчитаться красиво. Или же бедных на Украине столько, что их сосчитать невозможно?
«Каждый третий украинец (34%) говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди. О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвёртый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи, – примерно половина (53%) украинцев», - приводит совсем другую статистику научный сотрудник Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк.
А по данным ООН, за чертой бедности живёт уже 60% населения Украины, 3 миллиона из них просто голодают. Причём две трети украинцев сегодня не имеют никаких сбережений, живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии.
То, что за чертой бедности находится большая часть пенсионеров, – это уже никого не удивляет, но сегодня на Украине 33% семей, в которых появился ребёнок, автоматически перемещаются за эту же черту. И это в стране, население которой каждый год уменьшается на 200 тысяч только за счёт естественной убыли.
Официальный прожиточный минимум на Украине – 1544 гривны, или около 57 долларов, что составляет 1,8 доллара в сутки. В ООН существует критерий, рассчитанный для бедных стран Африки и Азии, который равен 5 долларам в сутки. Если учесть, что в Африке не нужно платить за отопление и покупать тёплую одежду, то украинец сегодня может только позавидовать критериям бедности ООН – 5 долларов в день далеко не каждый работающий гражданин Украины может позволить себе потратить, не говоря уже о пенсионерах и инвалидах, семьях с детьми.
Даже повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен (около 120 долларов), которую Гройсман назвал первым шагом в борьбе с бедностью, не дотягивает до уровня ООН «за чертой бедности».
«Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже, образно говоря, скрипучая телега несётся в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что ещё очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнётся битва гигантов. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина – коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет», – написал экономический эксперт Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook.
Возвращаясь к стратегии Гройсмана, остаётся только добавить, что два года министерства разрабатывали методику определения глубины бедности. И таки разработали! Теперь-то точно число бедных на Украине сократится: недостаточно глубоко бедных граждан по новой методике просто перестанут считать бедными. Это ли не пэрэмога?
Соб. корр. ФСК
«Каждый третий украинец (34%) говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди. О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвёртый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи, – примерно половина (53%) украинцев», - приводит совсем другую статистику научный сотрудник Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк.
А по данным ООН, за чертой бедности живёт уже 60% населения Украины, 3 миллиона из них просто голодают. Причём две трети украинцев сегодня не имеют никаких сбережений, живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии.
То, что за чертой бедности находится большая часть пенсионеров, – это уже никого не удивляет, но сегодня на Украине 33% семей, в которых появился ребёнок, автоматически перемещаются за эту же черту. И это в стране, население которой каждый год уменьшается на 200 тысяч только за счёт естественной убыли.
Официальный прожиточный минимум на Украине – 1544 гривны, или около 57 долларов, что составляет 1,8 доллара в сутки. В ООН существует критерий, рассчитанный для бедных стран Африки и Азии, который равен 5 долларам в сутки. Если учесть, что в Африке не нужно платить за отопление и покупать тёплую одежду, то украинец сегодня может только позавидовать критериям бедности ООН – 5 долларов в день далеко не каждый работающий гражданин Украины может позволить себе потратить, не говоря уже о пенсионерах и инвалидах, семьях с детьми.
Даже повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен (около 120 долларов), которую Гройсман назвал первым шагом в борьбе с бедностью, не дотягивает до уровня ООН «за чертой бедности».
«Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже, образно говоря, скрипучая телега несётся в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что ещё очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнётся битва гигантов. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина – коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет», – написал экономический эксперт Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook.
Возвращаясь к стратегии Гройсмана, остаётся только добавить, что два года министерства разрабатывали методику определения глубины бедности. И таки разработали! Теперь-то точно число бедных на Украине сократится: недостаточно глубоко бедных граждан по новой методике просто перестанут считать бедными. Это ли не пэрэмога?
Соб. корр. ФСК