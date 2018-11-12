Украинская система ПВО выполнит "задачу камикадзе" в борьбе с русскими "Искандерами", заявили в Киеве

В Киеве утверждают, что нашли управу на "Искандер", однако отмечают: чтобы справиться, придется выполнить "задачу камикадзе". Военные эксперты не согласны даже с этим определением.

В Киеве считают, что сумели создать вооружение, способное остановить российские "Искандеры". По крайней мере, такое вывод делают авторы украинской "Деловой столицы", рассказываю о том, как конструкторы страны выстраивают элемент стратегического сдерживания.

В качестве сдерживающего вооружения называют комплекс "Оса-АКМ" - он был принят на вооружение в 1980 году, базовую модификацию "Тора" - известна с 1986 года, а также "Печору-М1" - 1978 год, и "Бук-М1" - 1983 год. Завершает группу С-300В 1983 года выпуска. Киевское издание полагает, что перехватит ракеты "Искандера" получится у С-300. Правда, тут же эксперты отмечают, по всей видимости, придется выполнить "роль камикадзе". Военный эксперт Валерий Тучков считает, что не получится и это.

"В полной комплектации ЗРК С-300В1 была способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности "Першинг-1". Это одна из главнейших задач, которую поставили перед конструкторами комплекса. И это было реализовано за счет скоростной ракеты 9М82, которую разработали в КБ "Новатор". Однако и с этой ракетой украинцы не смогли бы перехватывать ракеты ОТРК "Искандер". Даже если бы ракеты "Искандера" не имели никого комплекса самообороны, который способен дезориентировать аппаратуру обнаружения и наведения даже самых совершенных ЗРК. Дело в том, что ракета российского ОТРК маневрирует с перегрузкой 30 g. Для того чтобы ее гарантированно перехватить, противоракета должна иметь примерно вдвое более высокую перегрузочную способность при маневрах. Но у 9М82 этот параметр равен 20 g. Для "Першинга-1" этого хватало. Но где сейчас тот первый "Першинг"? - говорит эксперт в материале "Свободной прессы".

Материал о "задаче камикадзе" украинской техники по итогам осенних стрельб цитирует ИноСМИ.